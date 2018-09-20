Экс-премьеру Малайзии предъявили новые обвинения

Находящемуся под следствием по делу о хищениях из государственного инвестиционного фонда 1MDB и повторно арестованному экс-премьеру Малайзии Наджибу Разаку предъявлены новые обвинения по 25 пунктам, сообщает «РИА Новости» .

4 пункта обвинения касаются 4-х эпизодов злоупотребления средствами фонда на сумму 4,2 млрд малайзийских ринггит ($1 млрд 15,5 млн), остальные пункты – это 21 эпизод отмывания денег в особо крупном размере.

В свою очередь экс-премьер Малайзии не признает себя виновным ни по одному пункту и заявил, что намерен доказывать свою невиновность в суде.

Наджиб Разак, ранее освобожденный под залог под залог в $250 тыс., был повторно арестован 19 сентября. После первого ареста ему были предъявлены обвинения в злоупотреблении доверием и злоупотреблении властью в использовании в личных целях средств фонда 1MDB, а также в получении взятки в особо крупном размере. Два уголовных дела, инициированных Антикоррупционной комиссией в июле и в августе, были объединены в одно производство.

Судебные заседания по существу обвинений в отношении бывшего премьер-министра Малайзии начнутся в феврале 2019 года.

В конце мая 2018 года в домах и квартирах, принадлежащих семье Наджиба Разака, прошли обыски, в ходе которых, по заявлениям представителей полиции, были изъяты наличные деньги в трех валютах на сумму $28,6 млн, ювелирные изделия на общую сумму более $109 млн и большое количество дизайнерских изделий из кожи. Также на счетах Разака оказались значительные средства, переведенные туда через счета государственных и частных предприятий со счетов фонда 1MDB.

Обвинения в отношении Наджиба Разака связаны с масштабным коррупционным скандалом вокруг злоупотреблений в государственном инвестиционном фонде 1MDB, создателем и высшим руководителем которого являлся экс-премьер.

Злоупотребление доверием, когда оно совершено лицом, занимающим официальный государственный пост, как и злоупотребление властью, является в Малайзии уголовно наказуемым деянием.