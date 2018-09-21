Глава Казатомпрома сообщил об увеличении объемов продажи урана

Президент Казахстана Нурсултан Назарбаев провел встречу с председателем правления АО «НАК «Казатомпром» Галымжаном Пирматовым. В ходе встречи глава компании доложил об основных итогах и перспективах деятельности компании, сообщила пресс-служба главы государства.

«Мы тщательно проанализировали сложившуюся ситуацию в мировой атомной отрасли и приняли новую стратегию развития. За 2017 год и за 8 месяцев текущего года компания выполнила все производственные и финансовые планы. Ожидается, что в этом году выплата дивидендов увеличится более чем в 2 раза по сравнению с результатами прошлого года», - сказал Пирматов.

Он также сообщил, что в этом году объемы продаж урана превысят средние показатели за последние три года. Таким образом, компания станет самым крупным игроком на мировом рынке не только по объемам производства, но и продаж.

Назарбаев в свою очередь подчеркнул, что «Казатомпром» занимает ведущие позиции в мировой атомной промышленности и дал ряд конкретных поручений.