Казахстанскую литературу переведут на фарси

Союз писателей Казахстана и Ассоциация писателей Ирана в ходе международного литературного форума «Энергия современного слова» в Астане заключили меморандум о сотрудничестве, в рамках которого современную казахстанскую литературу будут переводить на фарси, а персидскую – на казахский язык, сообщает «Казинформ» .

«Современная литература Казахстана очень мало переводилась на фарси. Надеюсь, что сегодняшний меморандум даст импульс пропаганде и переводу казахской литературы для фарсоязычной аудитории. С другой стороны, хотя классическая персидская литература известна всему миру, современную знают немногие. Уверен, после сегодняшнего соглашения двум народам будут широко представлены представители современной казахской и современной персидской литературы», - сказал председатель Ассоциации писателей Ирана Хади Саери Киасари.

В свою очередь глава Союза писателей Казахстана Улыкбек Есдаулет отметил, что в стране «сформировалась большая школа переводчиков с фарси»

«Персидская литература подарила миру драгоценные сокровища. Начиная с «Шахнаме», переводились произведения Руми, Жами, Сагди и других звезд Востока. Каждое поколение заново переводит великих поэтов и писателей. У нас, начиная с Турмагамбета Изтлеуова, сформировалась большая школа переводчиков с фарси. Переведенные алматинцем Сафаром Абдулло рассказы Мухтара Ауэзова, проза Абая издаются уже в четвертый раз. Следуя этим путем, мы планируем ознакомить фарсоязычных читателей с казахской литературой», - сказал он.