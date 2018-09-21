Он является членом коллегии ЕЭК по экономике и финансовой политике
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Тимур Жаксылыков назначен помощником президента РК
фото с сайта 24.kz

Тимур Жаксылыков назначен помощником президента РК. Соответствующий указ подписал глава государства Нурсултан Назарбаев.

«Назначить Жаксылыкова Тимура Мекешевича помощником президента Республики Казахстан», - говорится в тексте указа, опубликованном на сайте Акорды в пятницу.

50-летний Тимур Жаксылыков окончил МГУ им. М. В. Ломоносова по специальности история, магистратуру Страсбургского института политических исследований (Франция), Казахский институт экономики и финансов по специальности экономика.

В разные года был руководителем группы представителей Мининдустрии и торговли по вопросам ВТО в Женеве, первым секретарем постоянного представительства РК в Швейцарской Конфедерации министерства иностранных дел, возглавлял Институт экономических исследований министерства экономики и бюджетного планирования, Центр устойчивого развития Астаны, был вице-министром индустрии и торговли, вице-министром экономического развития и торговли, заместителем министра национальной экономики. C 2017 года - член коллегии (министр) Евразийской экономической комиссии (ЕЭК) по экономике и финансовой политике.

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