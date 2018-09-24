Мир за ночь 23-24 сентября 2018 года

ОПЕК прогнозирует в следующем году на рынке повторение сценария 2014 года, израильские военные снова высказались по поводу крушения Ил-20, в Иране объявлен траур по погибшим при теракте, а у берегов Испании за выходные обнаружили более 500 нелегальных мигрантов. Тем временем в Чехии сильный ветер обесточил 140 тыс. домов, в Индийском океане ведется операция по спасению участников кругосветной парусной регаты, а Porsche заявила об отказе от дизельных двигателей.

Министерский мониторинговый комитет ОПЕК+ на заседании в Алжире в воскресенье не стал рассматривать рост добычи свыше 1 млн баррелей в сутки, а напротив – предупредил о возможном возврате к ограничениям в 2019 году, сообщает ТАСС. По прогнозам ОПЕК, в следующем году на рынке может повториться сценарий 2014 года, когда излишки запасов уронили нефтяные котировки. Чтобы оценить оптимальный уровень добычи для 2019 года, ОПЕК+ соберет экстренную встречу в ноябре. В августе уровень исполнения сделки ОПЕК+ составил всего 129%, тогда как планировалось его снизить с 150% до 100%. То есть распродать 1 млн баррелей в сутки странам экспортерам не удается. Министр энергетики Саудовской Аравии Халед аль-Фалех в июне оценивал возможные недопоставки нефти в осенние месяцы почти в 2 млн баррелей в сутки из-за вступления с 4 ноября в силу санкции США против Ирана, которые потенциально могут убрать с рынка его экспорт (2,6 млн баррелей в сутки). Между тем прогноз на 2019 год не говорит о дефиците предложения, отметил министр энергетики Саудовской Аравии Халед аль-Фалех. Решение о мерах в будущем году министры могут принять на министерской встрече ОПЕК+ 6-7 декабря в Вене.

Армия обороны Израиля заявила, что израильские истребители не прятались за российским Ил-20, который был ошибочно сбит силами ПВО Сирии, пишет газета «Коммерсантъ». «ВВС Израиля не прятались ни за каким самолетом, а израильские истребители были уже в воздушном пространстве Израиля в момент гибели российского самолета»,- говорится в заявлении Армии обороны Израиля. Израильские военные также утверждают, что оповестили Россию об атаке по целям в Сирии заблаговременно, как этого требовали российско-израильские договоренности 2015 года. Между тем Минобороны России утверждает, что Израиль оповестил о планах ударить по Латакии практически одновременно с началом атаки. Во время ударов один из израильских F-16 предпринял маневр по сближению с Ил-20, совершавшим заход на посадку. Это было воспринято расчетами сирийских ПВО за новую атаку израильской авиации.

В Иране понедельник объявлен днем траура по погибшим в результате теракта в городе Ахвазе. Соответствующее заявление появилось на официальном сайте президента страны, сообщает ТАСС. 22 сентября во время военного парада произошел теракт. Огонь по людям открыли неизвестные вооруженные лица, находившиеся за трибуной. Не менее 29 человек погибли, еще 57 получили ранения.

Более 500 человек, пытавшихся добраться на резиновых лодках до берегов Испании, обнаружила Служба спасения на море за минувшие выходные, сообщает «РИА Новости». За субботу спасатели обнаружили 10 лодок (381 человек) у берегов Андалусии, еще одна лодка, в которой находились 12 человек, найдена у Балеарских островов. За воскресенье спасатели нашли в море Альборан 2 лодки, в которых находились 117 человек. Они были доставлены в Малагу. Всего Средиземное море с начала года пересекли более 78 тыс. мигрантов, из них более 1700 человек погибли. Самое большое увеличение потока в этом году пришлось на Испанию – в эту страну через Средиземное море попали 34 238 мигрантов (погибли 359 человек).

В Чехии 140 тыс. зданий были обесточены из-за сильного ветра, пишет РБК. Аварии произошли на более 120 высоковольтных проводах и сотнях низковольтных линий. В городе Раковник, что в 50 км от Праги, из-за падения деревьев и сильного ветра упали шесть высоковольтных башен. В нескольких регионах страны были сбои с подачей электричества. Так, 20 тыс. домохозяйств остались без света в регионе Южная Богемия – там было зафиксировано 15 сбоев на высоковольтных линиях передач. Из-за шторма были зафиксированы сбои в работе железной дороги, а в Праге из-за сильных дождей задерживались трамваи из-за затопления рельсов. По данным Чешского гидрометеорологического института, порывы ветра могут достигать от 72 км/ч до 90 км/ч, что соответствует сильному шторму. В горах они могут достигнуть скорости 126 км/ч, что эквивалентно по силе торнадо. На территории Чехии было объявлено экстренное предупреждение, которое будет действовать до 06:00 понедельника по местному времени (07:00 мск).

В Индийском океане ведется операция по спасению участников кругосветной парусной регаты Golden Globe Race, терпящих бедствие из-за шторма, пишет газета «Известия». Сигнал бедствия поступил 21 сентября. Его подал индийский яхтсмен Абилаша Томи — мужчина получил травму спины и практически полностью обездвижен. Его судно лишилось всех мачт после опрокидывания. Сейчас его яхта находится в стороне от основных транспортных путей, в 2,7 тыс. км от Мадагаскара и в 3 тыс. км от Австралии. Также в бедственном положении находятся голландец Марк Слатс и ирландец Грегор Макгакин. Яхта Слатса дважды переворачивалась, после чего судно затопило и начался пожар, а судно Макгакина осталось без мачт и сейчас оно находится ближе всего к индийцу Томи — в 145 км к юго-востоку. Ирландец смог создать из обломков рангоута примитивное парусное вооружение и сейчас направляется к нему. В спасательной операции принимают участие службы Австралии, Индии и Франции. Ожидается, что шторм стихнет в течение нескольких суток.

Porsche прекратит производить автомобили на дизельных двигателях. Об этом в интервью газете ​Bild am Sonntag рассказал главный исполнительный директор компании Оливер Блюм, пишет РБК. «В будущем у Porsche не будет дизельного топлива. Мы никогда не разрабатывали и не производили дизельные двигатели сами. Дизельный кризис вызвал у нас много проблем», — сказал он. По его словам, компания сконцентрируется на производстве бензиновых двигателей, гибридов и с 2019 года – на электромобилях.