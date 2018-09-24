При этом Пекин не исключает возможности начать новые переговоры с Вашингтоном
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Китай отменил торговые переговоры с США
фото AP / Andy Wong

Китай отменил торговые переговоры с США после нового раунда введения импортных пошлин между странами, сообщает «РИА Новости».

По информации источников издания The Wall Street Jornal, которые ссылаются на официальную позицию Китая, подобная тактика США не будет стимулировать сотрудничество с китайской стороны. Подчеркивается, что Пекин стремится избегать переговоров под давлением, но при этом не исключает возможности начать новые переговоры с Вашингтоном уже в следующем месяце.

Объявленное ранее президентом США Дональдом Трампом введение пошлин в размере 10% на товары из Китая на $200 млрд вступило в силу 24 сентября, а с 1 января тарифы вырастут до 25%. Китай в ответ на новые пошлины США также с 24 сентября вводит симметричные повышенные пошлины на импорт более 5,2 тыс. наименований американских товаров объемом $60 млрд.

Ранее, 6 июля 2018 года, вступили в силу взаимные повышенные таможенные пошлины между этими государствами. США ввели пошлину в 25% на импорт 818 наименований товаров из Китая общим объемом поставок в $34 млрд в год, а Китай ввел пошлину в 25% на импорт равнозначного объема американских товаров. В августе США ввели пошлину в 25% на импорт китайских товаров объемом $16 млрд, китайская сторона ввела аналогичные меры. Недовольство США вызывает торговый дисбаланс между двумя странами, который, по оценкам Вашингтона, составляет $500 млрд в пользу Китая.


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