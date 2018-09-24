Китай отменил торговые переговоры с США

По информации источников издания The Wall Street Jornal, которые ссылаются на официальную позицию Китая, подобная тактика США не будет стимулировать сотрудничество с китайской стороны. Подчеркивается, что Пекин стремится избегать переговоров под давлением, но при этом не исключает возможности начать новые переговоры с Вашингтоном уже в следующем месяце.

Объявленное ранее президентом США Дональдом Трампом введение пошлин в размере 10% на товары из Китая на $200 млрд вступило в силу 24 сентября, а с 1 января тарифы вырастут до 25%. Китай в ответ на новые пошлины США также с 24 сентября вводит симметричные повышенные пошлины на импорт более 5,2 тыс. наименований американских товаров объемом $60 млрд.

Ранее, 6 июля 2018 года, вступили в силу взаимные повышенные таможенные пошлины между этими государствами. США ввели пошлину в 25% на импорт 818 наименований товаров из Китая общим объемом поставок в $34 млрд в год, а Китай ввел пошлину в 25% на импорт равнозначного объема американских товаров. В августе США ввели пошлину в 25% на импорт китайских товаров объемом $16 млрд, китайская сторона ввела аналогичные меры. Недовольство США вызывает торговый дисбаланс между двумя странами, который, по оценкам Вашингтона, составляет $500 млрд в пользу Китая.



