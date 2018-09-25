Спецслужбы стран СНГ отработают освобождение заложников из самолета

По данным Антитеррористического центра (АТЦ) СНГ, учения проходят в три этапа. Первый этап завершился в начале сентября и предполагал поиск и нейтрализацию «спящих ячеек» международных террористических организаций, предупреждение и пресечение готовящихся терактов. В ходе второго этапа, который стартует во вторник, 25 сентября, планируется «освободить захваченный террористами самолет». Заключительный этап пройдет в Кыргызстане в среду.

Кроме того, как сообщили в АТЦ, в Чолпон-Ате открывается двухдневный сбор руководящего состава антитеррористических подразделений органов безопасности и спецслужб стран СНГ, в ходе которого будут подведены итоги учений и выработаны меры по дальнейшему совершенствованию системы противодействия международному терроризму.

Совместные антитеррористические учения компетентных органов государств-участников СНГ «Иссык-Куль – Антитеррор-2018» проводятся в соответствии с программой сотрудничества стран Содружества в борьбе с терроризмом и иными насильственными проявлениями экстремизма на 2017-2019 годы.