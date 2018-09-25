По делу об убийстве Дениса Тена идет ознакомление с материалами – Касымов

Подозреваемые в убийстве известного казахстанского фигуриста Дениса Тена приступили к ознакомлению с материалами уголовного дела, сообщил во вторник в ходе пресс-конференции в правительстве министр внутренних дел Калмуханбет Касымов.

«Сейчас принимаются меры по завершению уголовного дела. В принципе, все квалификации (подозреваемых - V) определены. Сейчас идут процедуры ознакомления (с материалами дела - V) и окончание уголовного дела», - сообщил Касымов.

Напомним, 25-летний олимпийский чемпион по фигурному катанию Денис Тен погиб в Алматы 19 июля, пытаясь предотвратить кражу автомобильных зеркал со своего авто. Он получил множественные ножевые ранения. Полученные травмы оказались несовместимы с жизнью, и Тен спустя несколько часов скончался в больнице от массивной кровопотери.

По данному факту задержаны три человека.

«Мы двум преступникам предъявили обвинение: кражи, разбой и убийство. А этой женщине – за недонесение. В скором времени, я думаю, до конца сентября, может, даже раньше, дело будет направлено в суд», - сообщал ранее глава МВД.

Позже подозреваемым продлили арест до 23 октября.