В ближайшее время дело будет передано в суд, сообщил глава МВД
  • 469
По делу об убийстве Дениса Тена идет ознакомление с материалами – Касымов
ФОТО ОЛЬГИ ЛОГИНОВОЙ

Тамара Вааль, Астана, Vласть

Подозреваемые в убийстве известного казахстанского фигуриста Дениса Тена приступили к ознакомлению с материалами уголовного дела, сообщил во вторник в ходе пресс-конференции в правительстве министр внутренних дел Калмуханбет Касымов.


«Сейчас принимаются меры по завершению уголовного дела. В принципе, все квалификации (подозреваемых - V) определены. Сейчас идут процедуры ознакомления (с материалами дела - V) и окончание уголовного дела», - сообщил Касымов.

Напомним, 25-летний олимпийский чемпион по фигурному катанию Денис Тен погиб в Алматы 19 июля, пытаясь предотвратить кражу автомобильных зеркал со своего авто. Он получил множественные ножевые ранения. Полученные травмы оказались несовместимы с жизнью, и Тен спустя несколько часов скончался в больнице от массивной кровопотери.
По данному факту задержаны три человека.

«Мы двум преступникам предъявили обвинение: кражи, разбой и убийство. А этой женщине – за недонесение. В скором времени, я думаю, до конца сентября, может, даже раньше, дело будет направлено в суд», - сообщал ранее глава МВД.

Позже подозреваемым продлили арест до 23 октября.

Тамара Вааль
Тамара Вааль

Шеф-бюро Vласти в Астане

Свежее из этой рубрики
Loading...
Просматриваемые
Новости
Дожди и похолодание ожидаются в Казахстане
Новости
В Астане убили журналистку
Новости
Джакишеву отказали в просьбе поехать на похороны матери
Новости
Новые ставки вознаграждения по депозитам вводятся с 1 октября
Новости
Нацбанк лишил лицензии Банк Астаны
Новости
Габит Байжанов назначен секретарем Совбеза