Подозреваемым в убийстве Дениса Тена продлили арест

«Специализированным межрайонным следственным судом были вынесены постановления 11 и 12 сентября – продление ареста до 23 октября, то есть до трех месяцев», - рассказал он Sputnik Казахстан.

Задержанный Нуралы Киясов был арестован 20 июля. В тот же день Алмалинский районный суд заочно арестовал второго подозреваемого Армана Кудайбергенова. Третья подозреваемая в недонесении Жанар Толыбаева была арестована с санкции суда 25 июля. Все они были арестованы на 2 месяца.

Ранее глава МВД Калмуханбет Касымов заявил, что дело об убийстве фигуриста передадут в суд до конца сентября.

Напомним, 25-летний олимпийский чемпион по фигурному катанию Денис Тен погиб в Алматы 19 июля, пытаясь предотвратить кражу автомобильных зеркал со своего авто. Он получил множественные ножевые ранения. Полученные травмы оказались несовместимы с жизнью, и Тен спустя несколько часов скончался в больнице от массивной кровопотери.

