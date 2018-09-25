В Алматы сменились акимы двух районов

По согласованию с администрацией президента РК и маслихатом города Алматы акимом Алмалинского района назначен Беккали Торгаев, а акимом Бостандыкского района – Алтай Рахимбетов, сообщила пресс-служба акима города.

«Новым акимам районов необходимо уделить особое внимание вопросам дальнейшего благоустройства, озеленения, состояния улиц, а также архитектурного облика зданий. В рамках модернизации ЖКХ необходимо продолжить ремонт домов и активизировать работу по программе «Ветхое жилье», - сказал в ходе совещания с активом города аким Алматы Бауыржан Байбек.

Также вновь назначенным акимам районов совместно с управлениями образования и здравоохранения поручено решить вопросы нехватки ученических мест в школах и перегруженности поликлиник.

Беккали Торгаев ранее занимал пост акима Бостандыкского района, а Алтай Рахимбетов - акима Ауэзовского района.