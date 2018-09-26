В южных и восточных областях наоборот потеплеет
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Похолодание ожидается на севере и в центре Казахстана
ФОТО ЖАНАРЫ КАРИМОВОЙ

Почти на всей территории Казахстана 27-29 сентября будет преимущественно без осадков, однако в северных и центральных областях ожидается небольшое похолодание, сообщает РГП «Казгидромет».

«Атмосферные фронты, вызвавшие дожди в западных областях, перемещаясь в восточном направлении, будут вызывать дожди преимущественно в северных областях республики. Погода на остальной территории Казахстана окажется под влиянием поля повышенного атмосферного давления. Поэтому здесь преимущественно без осадков», - говорится в прогнозе синоптиков.

На юге, юго-востоке и востоке ожидается повышение температуры, а в северных и центральных областях – небольшое похолодание.

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