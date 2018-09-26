Назначен аким Ауэзовского района Алматы

«По согласованию с администрацией президента Республики Казахстан и маслихатом города Алматы акимом Ауэзовского района стал Ануар Ускенбаев», - говорится в сообщении.

В акимате отметили, что Ускенбаев «имеет значительный опыт работы в органах государственного управления». В частности, он работал в министерстве индустрии, в Счетном комитете, был заместителем руководителя аппарата акима Алматы.

Должность руководителя управления жилья и жилищной инспекции города занимал с 2016 года.

Напомним, что ранее занимавший пост акима Ауэзовского района Алтай Рахимбетов был назначен акимом Бостандыкского района, а бывший аким Бостандыкского района Беккали Торгаев – акимом Алмалинского района.