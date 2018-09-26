Мажилис одобрил протокол о передаче наркотиков и оружия по уголовным делам в СНГ

Депутаты мажилиса в среду одобрили ратификацию протокола о порядке передачи странам СНГ наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров, огнестрельного оружия, его основных частей, боеприпасов, взрывчатых веществ и взрывных устройств, являющихся вещественными доказательствами по уголовным делам.

«Протокол определяет порядок взаимодействия компетентных органов государств-участников СНГ при передаче наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров, огнестрельного оружия, боеприпасов, взрывчатых веществ и взрывных устройств, являющихся вещественнымидоказательствами по уголовным делам», - говорится в заключении комитета палаты по законодательству и судебно-правовой реформе.

Ратификация протокола повысит эффективность сотрудничества государств-участников СНГ в борьбе с преступностью, отмечается в заключении.

«Наши оперативно-следственные группы испытывают затруднения. Любая передача наркотиков через нашу границу, оружия является преступлением, поэтому мы принимаем вот это соглашение. (...) В Павлодаре было убийство, пистолет изъяли мы, похищенный в России, не можем передать России, потому что это является незаконным», - сказал министр внутренних дел Казахстана Калмуханбет Касымов, отметив, что с принятием данного протокола такие вопросы будут сняты.