Мажилис одобрил соглашение с Россией о статусе технологической нефти

Депутаты мажилиса парламента в среду одобрили ратификацию соглашения между правительствами Казахстана и России об определении статуса технологической нефти в магистральных нефтепроводах «Туймазы-Омск-Новосибирск-2» и «Омск-Павлодар».

В заключении комитета палаты по вопросам экологии и природопользованию отмечается, что «соглашением признано право собственности на часть нефти, находящейся в магистральном нефтепроводе «Омск-Павлодар» в количестве 62 048 тонн за АО «Транснефть-Урал», часть нефти, находящейся в магистральном нефтепроводе «Омск-Павлодар» в количестве 79 680 тонн, – за АО «КазТрансОйл», на нефть, находящуюся в магистральном нефтепроводе «Туймазы-Омск-Новосибирск-2» в количестве 62 048 тонн, – за АО «КазТрансОйл».

«После прекращения существования СССР нефть, находящаяся в казахстанском участке магистрального нефтепровода «Туймазы-Омск-Новосибирск-2» в количестве 62 048 тонн, осталась на балансе организации-предшественника публичного акционерного общества «Транснефть», а нефть, находящаяся в российском участке магистрального нефтепровода «Омск-Павлодар» в количестве 141 728 тонн, осталась на балансе организации-предшественника АО «КазТрансОйл», - отмечается в заключении.

Соглашение юридически закрепляет фактически существующую на сегодняшний день принадлежность нефти указанным в нем организациям, а указанная в соглашении схема позволяет упростить и минимизировать необходимые гражданско-правовые и организационные процедуры по передаче нефти ее собственникам.