Парламент Казахстана ратифицировал соглашение о расследовании несчастных случаев в ЕАЭС

Депутаты сената парламента Казахстана в четверг на пленарном заседании одобрили ратификацию соглашения о порядке расследования несчастных случаев на производстве, произошедших с гражданами одного государства-члена Евразийского экономического сообщества при осуществлении трудовой деятельности на территории другого государства-члена объединения.

В заключении комитета палаты по социально-культурному развитию и науке отмечается, что законопроект разработан в целях реализации Концепции согласованной социальной политики государств-членов Евразийского экономического сообщества в части укрепления сотрудничества в области безопасности и охраны труда.

Соглашение направлено на взаимную защиту трудовых прав граждан стран Евразийского экономического сообщества, пострадавших в результате несчастных случаев на производстве. Законопроектом устанавливается порядок расследования несчастных случаев, а его реализация позволит использовать единую форму акта, содержащую всю необходимую информацию о работнике, работодателе и несчастном случае.

«Документы, выданные в связи с расследованием несчастного случая или их заверенные копии, оформленные на территории одной из стран-участниц Евразийского экономического сообщества, принимаются другими странами сообщества без легализации», - сказала министр труда и социальной защиты населения Казахстана Мадина Абылкасымова, представляя законопроект.

Она отметила, что у работника отпадает необходимость узаконить документы, связанные с несчастным случаем. «Соглашение значительно упрощает для пострадавших граждан процесс дальнейшего возмещения вреда здоровью и получения компенсационных выплат, связанных с несчастным случаем на производстве», - подчеркнула она.

В заключении к законопроекту отмечается, что возмещение ущерба здоровью работника, пострадавшего от несчастного случая на производстве производится в соответствии с законодательством государства трудоустройства.

Законопроект направляется на подпись президенту Казахстана.