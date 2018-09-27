Казахстанцы скупили у банков все золотые слитки общим весом 175 кг

С начала запуска программы по продаже и выкупу мерных слитков золота для населения банками продано 175 кг золота. Об этом, как сообщает «Казинформ» , проинформировал председатель Национального банка Казахстана Данияр Акишев.

«В мае 2017 года Национальный банк запустил программу по продаже и выкупу мерных слитков золота для населения. В рамках программы реализуются мерные слитки весом 10, 20, 50 и 100 г. На сегодняшний день банками продано 175 кг золота. Чуть больше чем за год мы продали все золотые слитки, потому как, когда мы начинали эту программу, объявляли, что 180 кг золота таргетируем», - сообщил Акишев на пресс-конференции в четверг.

По его словам, сейчас рассматривается возможность увеличения объемов продажи золота. После регистрации в Минюсте им могут торговать и обменные пункты. Кроме того, появится возможность купить стандартные слитки весом 12-13 кг и в Национальном банке.

«Каждый может купить, но понятно, что стоимость такого слитка очень большая. Мы не рассчитываем на популярность такой операции, массовость такой информации», - отметил глава Нацбанка.