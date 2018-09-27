Создать Центр Назарбаева по развитию межконфессионального диалога предлагают в Казахстане

В Казахстане предлагается создать центр Нурсултана Назарбаева по развитию межконфессионального и межцивилизационного диалога, сообщил министр общественного развития республики Дархан Калетаев.

Он напомнил, что в Астане 10-11 октября состоится Съезд лидеров мировых и традиционных религий.

«Мы ожидаем очень много гостей... Мы приложим все усилия, чтобы этот съезд прошел, как всегда, в теплой и дружественной обстановке, в деловой обстановке. Одна из новаций съезда и в целом дальнейшего видения съезда - это, по предложению руководителя секретариата съезда Касым-Жомарта Токаева, создается «Центр Назарбаева по развитию межконфессионального и межцивилизационного диалога», - сказал Калетаев в четверг, выступая в парламенте.

По его словам, «этот орган должен стать локомотивом, драйвером дальнейшего развития этого форума». Предложение о создании такого центра будет озвучено в ходе съезда.

«Это структура, которая будет заниматься проведением съезда, осмыслением работы каждого съезда для придания более полномасштабного статуса этому форуму», - пояснил Калетаев журналистам.