Казахстан считает, что миру нужна другая основа борьбы с оружием массового уничтожения

Министр иностранных дел Казахстана Кайрат Абдрахманов в Совете безопасности ООН принял участие в заседании высокого уровня на тему «Поддержание международного мира и безопасности: нераспространение оружия массового уничтожения». Встреча состоялась по инициативе и под председательством президента США Дональда Трампа. В ходе своего выступления министр подчеркнул, что миру нужна другая основа борьбы с оружием массового уничтожения (ОМУ), сообщила пресс-служба МИД РК.

«По мнению Казахстана, Договор о нераспространении ядерного оружия не должен терять свою эффективность и актуальность, однако миру нужна более сильная международно-правовая основа борьбы с ОМУ. Несимметричное осуществление ДНЯО препятствует укреплению доверия между ядерными и неядерными странами. Скорейшее вступление в силу Договора о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний также должно стать одним из важнейших и необходимых структурных элементов глобальной архитектуры нераспространения», - говорится в сообщении МИД.

Абдрахманов напомнил о предложении президента Казахстана сделать выход из ДНЯО чрезвычайно сложным, возможно, путем издания специальной резолюции СБ ООН, имеющей серьезные последствия для нарушителей Договора. Как подчеркивается, «в Казахстане убеждены в необходимости разработки юридически обязывающей системы гарантий, предоставляемых ядерными державами, тем государствам, которые добровольно откажутся от своего ядерного оружия, а также обладателям безъядерного статуса в качестве стимула не приобретать такое оружие».

Кроме того, эффективным инструментом в сфере нераспространения, по мнению Казахстана, являются зоны, свободные от ядерного оружия. «Пятерка постоянных членов СБ должна поощрять расширение таких зон, предоставляя им гарантии безопасности», - подчеркивается в казахстанском заявлении.