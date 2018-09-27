Новые случаи заболевания менингитом прокомментировал Бекшин

По данным Бекшина, три случая заболевания гнойным менингитом в городе Каскелен Алматинской области не связаны между собой.

«Первый случай 6 сентября, второй случай 17 сентября и 20 сентября уже третий случай. Все они произошли в школах и не связаны друг с другом. Проведены профилактические мероприятия. От всех контактных получены результаты лабораторных исследований. Ни от кого подтверждения нет, это говорит о том, что на сегодня эти школы чистые», - сказал главный санврач Казахстана.

Он отметил, что у заболевших «сейчас динамика положительная». «Думаю, что дети пойдут на поправку. Уже сейчас они себя неплохо чувствуют. Дети, с которыми они контактировали, среди них не выявлено. Окружение их здоровое», - добавил Бекшин.

Кроме того, в Актобе менингитом заболела 5-летняя девочка. По словам Бекшина, носителем менингококковой инфекции была ее мать.

«Хочу сказать, что в том регионе давно не было заболеваний среди детей. Первые три случая были в зимний период, а последний случай был в июне месяце, но с этими случаями нынешнее заболевание не связано. Источником была мама ребенка, которая была носителем инфекции. Поскольку мама поступила с девочкой, у каждой были отобраны мазки, в результате у обоих выявлены возбудитель инфекции. Поскольку у мамы нет никаких клинических признаков, это является здоровым носительством, но при этом она заразила дочь. Сегодня лабораторно был подтвержден этот диагноз», - сказал он.

Санврач отметил, что в детском саду, дома и по месту работы матери ребенка проведены проверки, все контактные обследованы. «Они взяты под наблюдение. Сейчас результаты получены, среди них не выявлены заболевшие», - уточнил Бекшин.

Между тем в Северо-Казахстанской области случай заболевания менингитом пока не подтвержден лабораторно, сообщил Бекшин.

«Отдельно остановлюсь по случаю в СКО. Девушка 1999 года рождения, студентка, заболела еще 6 сентября. У нее были признаки простудного заболевания, лечилась по поводу диагноза катаральная ангина. Затем уезжает в Кокшетау по месту учебы, где сейчас также проводятся обследование и медицинское наблюдение с контактными. Их 19 человек. К сожалению, сегодня ночью девушка скончалась. Но на первых порах там были налицо симптомы простудного заболевания. До этого у нее был насморк, она лечилась. Сейчас проведены лабораторные исследования. По результатам через 5 дней мы случаю в СКО дадим окончательный диагноз», - сказал он, подчеркнув, что «сейчас это пока неподтвержденный случай менингита».

Главный санитарный врач республики также предупредил граждан о риске заболевания менингитом из-за погодных условий.

«Сейчас неустойчивая погода, которая является серьезным фактором распространений и возникновений инфекции. Во многом симптомы схожи с теми заболеваниями, которые дают простудные заболевания, гриппоподобные заболевания, поэтому в этих случаях надо обязательно обрезаться к врачу, не заниматься самолечением. Во многих случаях заболевание распространяется из-за того, что своевременно не обращаются к докторам, занимаются самолечением и теряется драгоценное время. Это приводит к утяжелению состояния и соответственно лечение осложняется», - напомнил Бекшин.

По его информации, за 8 месяцев в Казахстане зафиксировано 82 факта заражения менингитом, 128 случаев гнойного менингита и более 400 серозного менингита.