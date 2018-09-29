Шымкент должен стать центром притяжения туристов – Назарбаев

На совещании по вопросам социально-экономического развития Шымкента президент Казахстана Нурсултан Назарбаев поручил подготовить план мероприятий международного уровня, чтобы город стал центром притяжения туристов, сообщила пресс-служба главы государства.

«Шымкент должен стать центром притяжения туристов. Поэтому город должен развиваться системно по всем направлениям. Необходимо также наращивать международное взаимодействие. На примере межрегиональных форумов, проводимых совместно с Российской Федерацией, нужно проработать концепцию и запланировать аналогичные мероприятия с Узбекистаном. Правительству совместно с акиматом города следует подготовить план мероприятий международного уровня, которые будут проходить в Шымкенте», - сказал Президент Казахстана.

В ходе совещания также особое внимание было уделено вопросам концептуального развития города с применением «умных технологий». Президент поручил «не допускать нарушений норм архитектуры и градостроительства, пресекать хаотичную застройку и сократить строительство одноэтажных домов».

«Кроме того, следует подвергнуть сносу старое ветхое жилье и эффективно использовать высвободившиеся территории под возведение современных парков, спортивных площадок, многоэтажных жилых комплексов и бизнес-центров, - добавил Назарбаев.

Также президент остановился на вопросе строительства в городе социальной инфраструктуры, в том числе детских садов и школ, медицинских учреждений и жилых домов. Для этого он поручил использовать механизмы ГЧП и провести широкую разъяснительную кампанию по программе «7-20-25».

Кроме того, Назарбаев указал на необходимость повышения качества образования в высших учебных заведениях города, а также создания современных инновационных центров по примеру Назарбаев Университета и Парка инновационных технологий.