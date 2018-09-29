Назарбаев поручил создать в Туркестанской области торговую зону с Узбекистаном

Глава государства Нурсултан Назарбаев провел совещание по вопросам социально-экономического развития Туркестанской области. Заслушав доклады первого заместителя премьер-министра Аскара Мамина и акима области Жансеита Туймебаева, президент отметил необходимость качественной и своевременной реализации принятой дорожной карты и обеспечения бесперебойного оказания всех государственных услуг областными органами управления, сообщила пресс-служба президента.

По словам Назарбаева, «необходимо укрепить финансовую стабильность области».

«Экономическая база региона снизилась в связи с выходом Шымкента из его состава. Сегодня область самостоятельно обеспечивает лишь 20% потребностей бюджета. Основной задачей является поиск новых резервов для роста и поступления доходов в казну региона», - подчеркнул он.

Президент поручил рассмотреть возможность создания международной торговой зоны «Центральная Азия».

«Это придаст импульс развитию экономики как Туркестанской области, так и всей республики. У нас имеется потенциал для увеличения товарооборота с Узбекистаном к 2020 году до 5 миллиардов долларов США в год. В связи с этим поручаю правительству совместно с акиматом Туркестанской области проработать с узбекской стороной вопрос о создании международной торговой зоны и нового международного пропускного пункта «Туркестан», - сказал Назарбаев.

Также он указал, что необходимо обеспечивать население рабочими местами, создавать условия для развития предпринимательства, сельского хозяйства и повышения качества транспортно-логистических услуг, продвигать внутренний туризм и подготовить соответствующую туристическую инфраструктуру. Назарбаев призвал местных предпринимателей и руководство национальных компаний и предприятий квазигосударственного сектора принять активное участие в развитии и застройке области.

В ходе совещания Назарбаев также поручил обеспечить надлежащий ремонт дорог внутри города путем привлечения инвестиций и построить автовокзал по направлению в Шымкент и Кызылорду.

«В связи с ростом населения города и объема туристов акимату совместно с фондом «Самрук-Казына», министерством по инвестициям и развитию поручаю рассмотреть вопросы реконструкции вокзала Туркестана, увеличения его пропускной способности, а также строительства аэропорта и обеспечения авиаперевозок», - сказал президент.

Также он остановился на вопросах развития социальных объектов, строительства жилья, образовательных и медицинских учреждений, инженерной инфраструктуры, в том числе систем водоснабжения, газоснабжения и обеспечения теплом. В данном контексте глава государства поручил рассмотреть возможность использования альтернативных источников энергии.

«Необходимо создавать условия для развития предпринимательства и привлечения инвестиций. Также следует начать строительство новых гостиниц, ресторанов, кафе, торгово-развлекательных центров и других объектов», - отметил Назарбаев.

Вместе с тем глава государства подчеркнул актуальность создания специальной экономической зоны в Туркестане, которая будет направлена на формирование благоприятных условий для развития бизнеса в сфере туризма, строительства и производства.

«Туркестан нужно преобразить в соответствии с нашей культурой, используя современные технологии. При этом важно сохранить его древнюю архитектуру. Поручаю правительству, областному акимату подготовить генеральный план города с учетом темпов роста его населения», - сказал он.

По итогам совещания президент подписал указы об утверждении концепции генерального плана развития Туркестана и создании специальной экономической зоны «TURKISTAN».

Как сообщила пресс-служба президента, Назарбаев также провел встречу с общественностью области и жителями Туркестана, в ходе которой подчеркнул историческую и социально-экономическую значимость создания новой Туркестанской области и переноса областного центра в город Туркестан.

«Туркестан имеет важное значение для нашего народа. Это один из древнейших городов Центральной Азии. В 2000 году мы отметили его 1500-летие на уровне ЮНЕСКО», - сказал Назарбаев, отметив, что на священной земле Туркестана похоронены великие личности и достойные сыны казахского народа.

«В судьбоносные времена нашей истории здесь принимались важные решения относительно будущего всей нации. В Туркестане покоятся многие известные представители нашего народа. В целом, история города – это история всех казахов», - сказал президент.

Назарбаев также выразил уверенность, что в скором времени город значительно преобразится в результате реализации принятых мер.