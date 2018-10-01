Минкультуры намерено упорядочить археологические работы в Казахстане

Министерство культуры и спорта намерено четко регламентировать проведение археологических, реставрационных и иных работ, связанных с памятниками архитектуры. В понедельник в мажилисе глава ведомства Арыстанбек Мухамедиулы презентовал законопроект «Об охране и использовании объектов истоpико-культуpного наследия» и сопутствующие ему поправки.

«Необходимо расширение понятия и видов памятников истории и культуры. Необходимо придать официальный статус объектам, определяемым как сакральные, а также вывести в отдельный вид памятников сооружения монументального искусства, которые сегодня отнесены к группе памятников архитектуры и градостроительства, что не отражает их основной сути», - рассказал Мухамедиулы.

Далее, по его словам, предлагается систематизировать вопрос выявления и учета объектов историко-культурного наследия. К примеру, на сегодняшний день памятник археологии признается памятником истории и культуры с момента его выявления автоматически. При этом данный статус за памятником официально не закрепляется.

«Данная правовая коллизия не позволяет своевременно включить объект в Список памятников истории и культуры. Как следствие, отсутствует должный мониторинг его состояния со стороны уполномоченного органа, выделение своевременного финансирования на обеспечение его сохранности, что в итоге ведет к ухудшению общего состояния вновь выявленного археологического объекта. К примеру, археологические объекты Жуантобе, Караспан тобе, Борижари, Культобе в Ордабасинском районе Туркестанской области находятся в списке предварительного учета продолжительное время, меры по ним не принимаются десятилетиями», - констатировал министр.

Для четкой регламентации данного вопроса в законопроекте определены конкретные шаги и хронологические рамки по включению либо исключению их из Списка предварительного учета и действия по определению статуса объекта. В частности, вновь выявленный объект историко-культурного наследия до 3 лет, в исключительных случаях до 5 лет, обозначается в Списке предварительного учета, далее в установленном порядке переносится в Список памятников истории и культуры либо исключается на основании проведения историко-культурной экспертизы.

Кроме того, предлагается дополнить компетенцию уполномоченного и местных исполнительных органов функцией проведения мониторинга состояния объектов историко-культурного наследия, обеспечивающего своевременное выявление объектов наихудшего состояния и принятия мер по обеспечению их сохранности.

Еще одной проблемой является регулирование вопроса проведения археологических работ на памятниках истории и культуры. Как объяснил Мухамедиулы, отсутствие порядка их проведения привело к тому, что сегодня каждый археолог сам для себя определяет ход работы. И зачастую организации, проводящие археологические исследования, оставляют раскопанный объект без консервации, не вывозят отвалы с территории, что «приводит к безвозвратной утере историко-культурной значимости объекта». В качестве примера он привел состояние городища Отырар в Туркестанской области.

«В таком состоянии большинство археологических объектов. После бесконтрольных раскопок, проводимых на протяжении многих лет, территория, занимаемая отвалами, превышала в разы территорию и высоту самого памятника. Такая же ситуация на городище Культобе. После проводимых здесь археологических раскопок без соответствующей консервации серьезно пострадало физическое состояние объекта, искажен его исторический облик. К сожалению, таких примеров предостаточно», - признал министр.

В этой связи для упорядочения вопроса и ужесточения мер охраны в компетенцию уполномоченного органа предлагается включить норму по разработке и утверждению правил и условий проведения археологических работ, где будут четко регламентированы все действия, связанные с работами на объекте.

В законопроекте также предусмотрены и нормы по согласованию местными исполнительными органами вопроса лишения и придания статуса памятников местного значения с центральным уполномоченным органом – министерством культуры и спорта. Данная мера, подчеркнул Мухамедиулы, позволит обеспечить объективность и обоснованность принимаемых решений.

«Отдельное внимание в законопроекте отводится вопросам лицензирования археологических и реставрационных работ. Данная норма вводится в целях исключения ситуации, когда один и тот же ученый заявляется научным руководителем от нескольких организации при подаче заявления на выдачу лицензии. Как показывает практика, такой подход серьезно сказывается на качестве проводимых работ, в большинстве случаях археологическими и реставрационными работами занимаются дилетанты, не имеющие необходимого опыта и знаний», - также рассказал он.

Следующий важный шаг – передача компетенции по утверждению границ охранных зон памятников историко-культурного наследия от местных представительных органов местным исполнительным органам. Особое внимание уделено обеспечению сохранности объектов историко-культурного наследия при освоении территорий.

«Законопроектом предусмотрены конкретные экстренные меры по обеспечению сохранности выявленных объектов, а также правовая ответственность землепользователей, собственников, а также ответственных государственных органов в случаях выявления объектов историко-культурного наследия при освоении земель», - подчеркнул министр.

Помимо этого, для обеспечения сохранности памятников истории и культуры предусматриваются меры, обеспечивающие планомерное и согласованное проведение археологических и научно-реставрационных работ. Так, сегодня каждый, кто имеет лицензию на осуществление археологических и научно-реставрационных работ, «условия выдачи которой крайне демократичны, в просторах нашей страны бесконтрольно может проводить те или иные работы на объектах». И данные работы ведутся министерством образования и науки, акиматами, а также частными организациями. Поэтому разработчик предлагает закрепить нормы по ежегодному планированию археологических и научно-реставрационных работ, план которых будет утверждаться уполномоченным органом (министерством культуры и спорта) и формироваться на основании предложений местных и центральных государственных органов, а также иных юридических и физических лиц.

«Все эти правовые меры дадут возможность упорядочить, систематизировать осуществление археологических раскопок и научно-реставрационных работ. Кроме того, это позволит исключить возможность двойного финансирования работ», - уверен Мухамедиулы.