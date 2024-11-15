Минводы обещает, что поправки в Водный кодекс не легализуют незаконные строения в водоохранных зонах

Министерство водных ресурсов и ирригации прокомментировало опасения общественников Алматы о том, что новые поправки в Водный кодекс легализуют незаконные строения в водоохранных полосах. Ведомство утверждает, что обсуждаемые поправки легализуют строения возле водных объектов, вокруг которых водоохранные полосы еще не были установлены, и не коснутся незаконных построек.

Накануне алматинские общественники выразили опасения касательно одной из обсуждаемых поправок в Водный кодекс. Предполагается внести поправку в пункт 5 статьи 120, которая предусматривает, что ограничения на выдачу земельных участков в водоохранных полосах не будут распространяться на уже существующие постройки, находящиеся в их пределах с 1 июля 2009 года, и на те, по которым разрабатывается или заказана проектная документация на строительство или реконструкцию.

«Данная поправка предполагает, что те постройки, которые были построены законным образом в период, когда водоохранные зоны и полосы еще не были установлены, могут там же и располагаться, при наличии организованной централизованной канализации, иной системы отвода и очистки загрязненных сточных вод или устройств водонепроницаемых выгребов с обеспечением вывоза их содержимого», – пояснили в ведомстве.

В пример ведомство привело статью 145-1, которую внесли в Водный кодекс в 2009 году. Ее основная суть сводилась к тому, что на здания и сооружения, которые на момент установления водоохранных полос оказались в их границах, не распространяется запрет в эксплуатации при условии, что они были возведены до 1 июля 2009 года.

«Это была вынужденная мера, в связи с тем, что процесс установления водоохранных зон и полос проходил слабыми темпами, а процесс хозяйственного освоения земель вблизи водных объектов шел безостановочно», – констатировали в ведомстве.

«Принимая во внимание, что на сегодняшний день водоохранные зоны и полосы в полном объеме не установлены, положения пункта 5 статьи 120 проекта кодекса, по сути, дублируют статью 145-1 действующего Водного кодекса», – считают в министерстве.

Министерство подчеркнуло, что норма, о которой беспокоятся активисты, еще не рассматривалась и не обсуждалась рабочей группой мажилиса и что предложения будут учтены.