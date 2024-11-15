Стимулировать пожилых казахстанцев продолжать работать призвал Токаев

Глава государства Касым-Жомарт Токаев, выступая на первом Форуме работников сельского хозяйства, заявил, что нужно находить способы совершенствования и наращивания потенциала пенсионной системы. При этом он считает, что также следует стимулировать пожилых казахстанцев продолжать работать.

«В бюджетной политике должен главенствовать принцип прагматизма. Но нельзя экономить на социальных расходах, зарплатах бюджетников, пенсиях и пособиях – это моя принципиальная позиция. Следует всегда держать в фокусе внимания приоритетную задачу поступательного повышения благополучия граждан», - сказал Токаев.

В то же время, считает он, «важно стимулировать развитие так называемой серебряной экономики, когда пожилые люди, еще полные здоровья и энергии, активно продолжают вносить свой вклад в развитие страны».

«Это тем более актуально, когда мы говорим о поступательном росте средней продолжительности жизни, которая уже превысила 75 лет, как об одном из ключевых достижений социальной политики государства», - отметил президент.