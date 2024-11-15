Стимулировать пожилых казахстанцев продолжать работать призвал Токаев

Он напомнил, что средняя продолжительности жизни уже превысила 75 лет
Глава государства Касым-Жомарт Токаев, выступая на первом Форуме работников сельского хозяйства, заявил, что нужно находить способы совершенствования и наращивания потенциала пенсионной системы. При этом он считает, что также следует стимулировать пожилых казахстанцев продолжать работать.
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