Намечен ввод в эксплуатацию 40 птицефабрик
В ближайшие годы в Казахстане будет построено 116 современных молочнотоварных ферм – Токаев
фото пресс-службы президента Казахстана

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев считает, что нужно продолжать активную работу по индустриализации АПК. Он напомнил, что в прошлом году в своем послании поставил задачу в течение трех лет увеличить долю переработанной продукции в агропромышленном комплексе до 70%. И в рамках этого в ближайшие годы откроются более сотни производств.

«Мы начали реализацию целого ряда проектов, направленных на снижение импортозависимости по основным продовольственным товарам. В частности, в ближайшие годы будет построено 116 современных молочно-товарных ферм, что позволит нарастить объемы производства молока на 600 тысяч тонн», - сказал Токаев.

Также, по его словам, будут открыты 29 птицефабрик общей мощностью более 220 тыс. тонн мяса в год и 11 птицефабрик мощностью 850 млн яиц в год.

Кроме того, будут созданы шесть откормочных площадок на почти 100 тыс. голов крупного рогатого скота, откроется комплекс для откорма 50 тыс. голов мелкого рогатого скота.

«Правительством прорабатывается открытие первой специализированной биржи, которая обеспечит цивилизованные правила торговли скотом и позволит устранить непродуктивных посредников между фермерами и покупателями», - добавил Токаев.

Также в Казахстане реализуется ряд масштабных инвестиционных проектов на общую сумму $4 млрд, призванных обеспечить производство 7 млн тонн минеральных удобрений в год и обеспечить внутренний рынок.

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