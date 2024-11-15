Он обеспокоен тем, что костанайская лошадь находится на грани исчезновения
Токаев поручил создать в Казахстане Институт коневодства
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Глава государства Касым-Жомарт Токаев поручил создать в Казахстане Институт коневодства. Причем уполномоченные органы должны в кратчайшие сроки проработать этот вопрос и определить источники финансирования.

«Сегодня поголовье лошадей в стране стабильно увеличивается. Тем не менее доля чистокровных породистых лошадей составляет менее 1%, то есть из 4,2 млн лошадей только 40 тысяч – чистокровные. Поэтому сейчас особое внимание следует уделить селекции и разведению чистокровных лошадей», - считает Токаев.

Он напомнил, что в Казахстане выращивают несколько видов лошадей, среди них особое место занимает порода жабы, история которой неразрывно связано с жизнью и бытом казахского народа. Позднее были выведены костанайская, кушумская, мугалджарская породы.

Президент напомнил, что ранее поручил принять меры по сохранению и популяризации адайской породы лошадей в мире. Сейчас, по его словам, «эти величественные скакуны достойно представляют нашу страну на различных скачках и соревнованиях». В то же время на грани исчезновения находится костанайская порода лошадей, которая тоже отличается выносливостью.

«На сегодняшний день осталось всего 280 голов. Поэтому ключевыми задачами наряду с увеличением поголовья лошадей является повышение их племенных и продуктивных качеств», - уверен глава государства.

Он поручил правительству создать Институт коневодства, отметив, что этот вопрос уже давно поднимают эксперты.

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