Объем кредитования АПК в 2025 году достигнет 1,5 трлн тенге – Токаев

Он напомнил, что государство в этом году значительно увеличило расходы на АПК, отойдя от сложной и непрозрачной схемы предоставления кредитов – теперь фермеры получают льготные кредиты на весенне-полевые и уборочные работы напрямую по ставке 5%.

«Впервые объем такого кредитования превысил полтриллиона тенге (580 млрд тенге), в последующем он будет доведен до полутора триллиона тенге», - заявил президент.

Он также считает, что именно применение современных агротехнологий, использование высококачественных семян, удобрений, пестицидов и обновление сельхозтехники позволили довести урожайность зерновых культур в этом году до 16 центнеров с гектара, «что существенно выше средних многолетних значений».

«Теперь стоит задача сохранить собранный урожай и не допустить обвала цен на него. Поручаю правительству организовать через “Продкорпорацию” закуп зерна у фермеров в объемах, достаточных для удержания приемлемых цен на рынке», - сказал Токаев.

Также он поручил переместить зерно в другие области, чтобы освободить место для его хранения в основных зерносеющих регионах.

Президент добавил, что ежегодно фермеры испытывали трудности с посевной из-за задержек по выплатам, но теперь льготные кредиты на весенне-полевые работы будут доступны уже с декабря.

Вместе с тем Токаев считает, что нужно постепенно сокращать государственное субсидирование АПК и стимулировать льготное кредитование сельского хозяйства банками.

«Отечественные финансовые институты должны предоставить агропредприятиям возможность получения “длинных” и доступных денежных средств», - заявил глава государства.

В целом, считает он, правительству должно обеспечить полную прозрачность предоставления субсидий, последовательно укреплять рыночные подходы в отрасли.

Однако, считает он, нужно также развивать сельскохозяйственную науку. И одним из стратегических приоритетов является возрождение селекции и семеноводства. Токаев сообщил, что доля отечественных семян картофеля и сахарной свеклы в производстве этих культур составляет менее 10%.

«Эту проблему нужно срочно решать. Поручаю правительству обеспечить аграриев семенами отечественного производства. В 2028 году данный показатель должен быть увеличен до 80%, а доля высококачественных (то есть элитных) семян должна составить не менее 15%. Для достижения этого результата следует изучить передовой опыт зарубежных стран», - сказал глава государства.