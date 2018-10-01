Эксплуатация 17 самолетов приостановлена в Казахстане

«Комитетом гражданской авиации министерства по инвестициям и развитию РК совместно с Главной транспортной прокуратурой Республики Казахстан (…) сгодня было проведено совместное совещание по вопросам усиления мер обеспечения безопасности полетов. В оперативном порядке приостановлена эксплуатация 17 самолетов (14 ВС Ан-2 и 3 ВС Tecnam) и 2-х свидетельств на выполнение авиационных работ авиакомпании Азия Континенталь Авиалайнс и ТОО «Независимая авиакомпания «КАЗАВИА», - говорится в сообщении в понедельник.

По данным ведомства, за нарушение требований авиационной безопасности к административной ответственности привлечено должностное лицо эксплуатанта по ст. 570 ч. 1 КоАП РК. Кроме того, за некачественную организацию летной и технической работы приняты меры дисциплинарного характера к 16 должностным лицам авиакомпаний.

Ранее транспортная прокуратура выявила, что авиакомпаниями, эксплуатирующими воздушные суда «АН-2» на территории Алматинской и Костанайской областях, не проводилось плановое техобслуживание и ремонт планера, двигателя и воздушного винта, а также занижались часы налетов в целях экономии на ремонте авиатехники. В ходе проверки также было выявлено 53 факта использования подложных документов о проведении капитального ремонта одного планера, двух двигателей и 50 винтов воздушных судов при прохождении процедуры сертификации.