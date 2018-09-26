Транспортная прокуратура выявила факты подделки документов о ремонте самолетов

Главная транспортная прокуратура проверила субъекты малой авиации и выявила многочисленные нарушения, в том числе, влияющие на безопасность полетов, сообщает «Казинформ» . К проверке были привлечены сотрудники Комитета гражданской авиации и независимые специалисты (авиаторы).

Так, авиакомпаниями, эксплуатирующими воздушные суда «АН-2» на территории Алматинской и Костанайской областях, не проводилось плановое техобслуживание и ремонт планера, двигателя и воздушного винта, а также занижались часы налетов в целях экономии на ремонте авиатехники. Воздушные суда «FK14 Polaris», задействованные в учебно-тренировочных полетах в Карагандинской области, эксплуатировались с нетиповыми воздушными винтами, а алматинской авиакомпанией эксплуатировались агрегаты и комплектующие изделия воздушных судов, аутентичность которых не подтверждена.

Кроме того, техобслуживание воздушных судов Костанайской области проводилось специалистами без соответствующего на это допуска, пилотами авиакомпании Алматинской области полеты выполнялись без прохождения обязательного предполетного медосмотра, а в Костанайской области – свыше установленной нормы рабочего и полетного времени.

В ходе проверки выявлено 53 факта использования подложных документов о проведении капитального ремонта одного планера, двух двигателей и 50 винтов воздушных судов при прохождении процедуры сертификации.

Главной транспортной прокуратурой в адрес министерства по инвестициям и развитию внесено представление об устранении нарушений законности. Материалы об использовании подложных документов направлены в органы внутренних дел на транспорте для проведения досудебного расследования.