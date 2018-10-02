Мир за ночь 1-2 октября 2018 года

В Барселоне произошли столкновения между полицией и протестующими, госдолг США вырос до рекордных значений, в NASA заявили о намерении сохранить лидерство в космических исследованиях, а «Роскосмос» исключил производственный брак при строительстве «Союза». Тем временем у побережья Индонезии вновь зафиксировано землетрясение, Шарль Азнавур, возможно, будет похоронен на территории монастыря во французской коммуне Монфор-л'Амори, а аэропорт Лос-Анджелеса разрешил пассажирам проносить на борт самолета марихуану.

В Барселоне между участниками митинга в честь годовщины о независимости референдума Каталонии и полицейскими прошли столкновения, сообщает РБК. Митингующие собрались возле зданий парламента и Национальной полиции Испании, выкрикивали лозунги в поддержку независимости Каталонии, освистывали выходивших из парламента депутатов и бросали бумажные самолеты в полицейских. Полицейские начали теснить митингующих и применили силу. По данным муниципальной полиции Барселоны, в акциях протеста приняли участие 180 тыс. человек. Ранее протестующие заблокировали основные автомагистрали и железнодорожные пути в Барселоне, Жироне и Таррагоне. Полиция призвала демонстрантов не мешать проезду транспорта. Год назад, 1 октября 2017 года в Каталонии прошел референдум, в ходе которого большинство проголосовали за выход региона из состава Испании. Мадрид не признал итоги голосования и привлек к ответственности его организаторов, за исключением покинувшего страну экс-главу женералитета Каталонии Карлеса Пучдемона.

Государственный долг США вырос более чем на $1,2 трлн за 2018 финансовый год, который завершился 30 сентября, и превысил рекордные $21,5 трлн, пишет газета «Известия». В последний рабочий день 2017 финансового года госдолг составлял $20,245 трлн, а в последний рабочий день 2018 года (28 сентября) вырос до $21,516 трлн. В августе в конгрессе США заявили, что правительственные займы за 11 месяцев 2018 финансового года достигли $895 млрд, что на $222 млрд больше, чем за аналогичный период предыдущего финансового года. Как отмечают консерваторы в конгрессе, расходы правительства неконтролируемы, а значит, в последующие годы дефицит будет увеличиваться. В феврале эксперты отмечали, что за 8 лет президентства Барака Обамы госдолг США вырос более чем на $9 трлн. А с января 2017 года по февраль 2018 года, то есть во время нахождения Дональда Трампа на посту главы Белого дома, госдолг вырос на $544 млрд.

Национальное управление США по аэронавтике и исследованию космического пространства (NASA) начинает новый этап исследований Луны и Марса для сохранения лидирующих позиций в космосе, сообщает ТАСС. Как заявил глава NASA Джим Брайденстайн, в год 60-летия управление возобновляет масштабные исследования Луны и готовится к экспедициям на Марс. «Америка и впредь будет лидировать в космосе. Мы достигнем новых рубежей, которые приведут к изменениям в мире, и мы вдохновим новые поколения на то, чтобы двигаться дальше, используя наш опыт», - сказал Брайденстайн. NASA была создана в 1958 году и заменила собой несколько правительственных организаций. Первоначально в управлении насчитывалось 4 лаборатории и около 80 сотрудников. Сегодня NASA – крупнейшая в мире правительственная организация, в ведении которой находятся несколько крупных исследовательских центров и космодромов. В организации работают более 17 тыс. сотрудников, отряд астронавтов по состоянию на 30 июня 2018 года состоит из 39 человек.

Комиссия «Роскосмоса», проводившая расследование причин появления отверстия в космическом корабле «Союз МС-09», исключила вероятность производственного брака. Об этом, как пишет «Коммерсантъ», сообщил в эфире «Первого канала» глава госкорпорации Дмитрий Рогозин. «Теперь остается версия преднамеренного воздействия. Где это было сделано, установит вторая комиссия, которая работает», - уточнил он. По словам исполнительного директора «Роскосмоса» Сергея Крикалева, вероятность повреждения корабля в космосе оценивается как «пятьдесят на пятьдесят». Комиссия также допускает случайный вариант повреждения «Союза». Напомним, дыра в обшивке пристыкованного корабля «Союз МС-09» была обнаружена 30 августа, когда датчики на МКС показали небольшое снижение давления воздуха. Космонавтам удалось найти и загерметизировать отверстие, однако причину его появления не удалось установить до сих пор.

Землетрясение магнитудой 5,9 зафиксировано в 23.59 по местному времени на востоке Индонезии, сообщает «РИА Новости». По данным Геологической службы США (USGS), эпицентр землетрясения находился в районе острова Сумба, очаг залегал на глубине 30 км. Данных о жертвах или разрушениях пока не поступало. Напомним, что утром 28 сентября у побережья индонезийского острова Сулавеси, недалеко от города Палу, произошло землетрясение магнитудой 6,1. Позднее в том же районе было зафиксировано еще одно землетрясение магнитудой 7,4 и ряд афтершоков. На Палу обрушилось цунами высотой до двух метров. По последним данным, жертвами землетрясения на Сулавеси стали более 1,2 тысячи человек.

В своем доме на юге Франции на 95-м году жизни скончался французский певец, композитор, писатель и актер армянского происхождения Шарль Азнавур. Точную причину его смерти врачи установят во вторник, 2 октября. Азнавур, скорее всего, будет похоронен на территории монастыря во французской коммуне Монфор-л'Амори, пишет газета «Известия». В этом пригороде Парижа у великого шансонье был дом, где он часто проводил время со своими родными. Еще в 2009 году певец в интервью изданию Corse-Matin рассказывал, что «в монастыре XII века в коммуне Монфор-л'Амори сооружен специальный небольшой семейный склеп». В настоящее время Елисейский дворец рассматривает возможность организации в Ереване церемонии, в ходе которой будет отдана дань уважения французскому певцу, который родился в семье выходцев из Армении. Мероприятие может быть приурочено к саммиту Международной организации Франкофонии, который пройдет в столице закавказского государства 11 и 12 октября при участии президента Франции Эммануэля Макрона. Шарль Азнавур за время своей карьеры записал более 1,3 тыс. песен, продал свыше 200 млн дисков и сыграл более чем в 60 фильмах. С 2009 года Азнавур был послом Армении в Швейцарии и постоянным представителем республики в штаб-квартире ООН.

В связи с легализацией в штате Калифорния употребления марихуаны, международный аэропорт Лос-Анджелеса разрешил пассажирам старше 21 года проносить с собой на борт самолета до 28,5 граммов наркотика, сообщает «РИА Новости». Однако несмотря на это, в соответствии с федеральными законами, употребление марихуаны по-прежнему запрещено. То есть сотрудники, которые работают на федеральное правительство, могут препятствовать провозу наркотиков. Кроме того, наличие марихуаны в багаже может создать проблемы в пункте прилета, если там наркотики запрещены.