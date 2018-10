Мир за ночь 3-4 октября 2018 года

Президент России Владимир Путин в среду подписал поправки в пенсионное законодательство страны, согласно которым увеличен возраст выхода на пенсию для женщин – с 55 до 60 лет, для мужчин – с 60 до 65 лет, установлена уголовная ответственность за необоснованное увольнение лиц предпенсионного возраста, сообщает ТАСС. Путин внес поправки в закон: в частности, изначально предлагалось повысить пенсионный возраст для женщин до 63 лет. Ранее в среду Совет Федерации в ходе пленарного заседания одобрил пакет законов об изменении пенсионной системы. Большая часть пенсионных изменений вступит в силу с 1 января 2019 года. Напомним, в мае 2018 года Дмитрий Медведев, выступая в Госдуме при рассмотрении его кандидатуры на пост премьер-министра РФ, заявил, что правительство планирует подготовить и направить в парламент предложения по пенсионному возрасту. Он отметил, что возраст выхода на пенсию в 55 и 60 лет вводился в СССР, когда средняя продолжительность жизни составляла около 40 лет, однако «с тех пор жизнь в стране изменилась, безусловно, в лучшую сторону».

На фоне торговой войны полностью прекратились поставки сырой нефти из США в Китай, сообщает РБК. «Мы являемся одними из основных транспортировщиков нефти из США в Китай. До начала торговой войны дела шли хорошо, но сейчас все совсем прекратилось», - сказал президент компании China Merchants Energy Shipping Се Чуньлин в кулуарах отраслевой конференции в Гонконге. Поставки нефти из США в Китай прекратились в сентябре. В июле в Китай поступили 10,5 млн баррелей американской нефти, за август поставки составили 9,7 млн баррелей, а в сентябре – всего 0,6 млн баррелей. Максимальный показатель был в мае – 13,9 млн. баррелей. Напомним, что между Китаем и США прошло уже несколько раундов взаимного повышения пошлин. 18 сентября американский президент Дональд Трамп объявил об очередном повышении пошлин на ряд китайских товаров сумму ​$200 млрд. Новые пошлины на уровне 10% вступили в силу 24 сентября, а с 1 января 2019 года они вырастут до 25%. Китай также объявил о введении с 24 сентября таможенных пошлин в 5% и 10% на товары из США на общую сумму $60 млрд.

МИД Великобритании заявило об организации главным управлением российского генштаба (ГРУ) серии кибератак по всему миру, сообщает «РИА Новости». «Сегодня Великобритания и ее союзники могут разоблачить кампанию ГРУ, российского военно-разведывательного управления, по беспорядочным и безрассудным кибератакам на политические институты, предприятия, медиа и спорт», - говорится в сообщении британского ведомства. Вместе с тем британский национальный центр по кибербезопасности (NCSC) заявил, что ГРУ якобы причастно к краже у Всемирного антидопингового агентства (WADA) конфиденциальных медицинских документов нескольких спортсменов, опубликованных в августе 2017 года, к кибератаке на национальный комитет Демократической партии США в 2016 году, ко взлому электронной почты телеканала в Великобритании и краже оттуда содержимого писем в июле и августе 2015 года, а также к запуску в октябре 2017 года вируса BadRabbit, от которого пострадали киевское метро, аэропорт Одессы, Банк России и два российских телеканала. Министр иностранных дел Великобритании Джереми Хант заявил, что вместе союзниками они «раскроют попытки ГРУ подорвать международную стабильность и ответят на них».

В рейтинге самых богатых людей Forbes США впервые за 24 года основатель Microsoft Билл Гейтс уступил первую строчку главе и совладельцу Amazon Джеффу Безосу, пишет «Коммерсантъ». Состояние Безоса оценивается изданием в $160 млрд, Гейтса – в $97 млрд. По сравнению с предыдущим рейтингом, больше всего увеличилось состояние генерального директора Twitter и платежной системы Square Джека Дорси (на 186% в годовом выражении – до $6,3 млрд). Главным «неудачником» списка стал Джордж Сорос – его капитал сократился почти в три раза, с $23 млрд в 2017 году до $8,3 млрд в этом году.

В центральном храме монастыря на месте уничтожения останков царской семьи в Ганиной Яме под Екатеринбургом произошел пожар, сообщает «РИА Новости». На площади 70 кв. м горела церковная утварь и кровля. Пожарно-спасательные подразделения проводят проливку и разборку сгоревших конструкций. Пострадавших нет, в момент пожара в здании никого не было. Причина пожара устанавливается. Монастырь святых Царственных страстотерпцев был построен на месте, где останки императора Николая II и его близких были сожжены после расстрела в июле 1918 года.

В Париже в среду вечером после матча между французской командой «Пари Сен-Жермен» (ПСЖ) и сербским клубом «Цревна Звезда» произошли столкновения футбольных хулиганов с полицией. Инцидент произошел у стадиона «Парк де Пренс», сообщает ТАСС. Около 400 человек в масках начали забрасывать сотрудников правоохранительных органов дымовыми шашками. Полицейские были вынуждены ответить на их действия слезоточивым газом. Противостояние длилось около 20 минут. Как сообщается, французская команда одержал победу над «Цревной Звездой» в матче второго тура группового этапа Лиги чемпионов со счетом 6:1.

В США в городе Рексберге, штат Айдахо, на 97-м году жизни скончался лауреат Нобелевской премии по физике ​Леон Макс Ледерман, пишет РБК. Причины смерти не называются. Леон Ледерман родился 15 июля 1922 года в Нью-Йорке в семье еврейских мигрантов из СССР. С 1978 по 1989 годы возглавлял Национальную ускорительную лабораторию имени Энрико Ферми, в 1988 году он вместе с двумя своими коллегами получил Нобелевскую премию за открытие одного из типов частиц нейтрино (сейчас известно о трех типах таких частиц). В 1993 году Ледерман выпустил книгу о бозоне Хиггса, назвав ее The God Particle: If the Universe Is the Answer, What Is the Question? (Частица Бога: если Вселенная это ответ, то каков вопрос?). ​В ней, Ледерман, в частности, объяснил, почему он дал бозону Хиггса именно такое название.

Компания Google запустила приложение Voice Access, которое дает возможность управлять мобильными устройствами на платформе Android с помощью голоса, сообщает ТАСС. В частности, приложение позволит пользователям с помощью голосовых команд и без использования рук создавать и редактировать тексты, переключаться с одного приложения на другое, нажимать на «кнопки» внутри приложений и скроллить. Voice Access призвано облегчить использование мобильного телефона лицам с ограниченными возможностями и уже доступно в магазине Google Play на английском языке. Разработчики планируют в будущем добавить другие языковые версии.