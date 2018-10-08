Американская валюта ослабла на 1,44 тенге
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Доллар торгуется по 372,27 тенге
ФОТО ЖАНАРЫ КАРИМОВОЙ
Средневзвешенный курс доллара США по итогам утренней и дневной сессий в понедельник на Казахстанской фондовой бирже составил 372,27 тенге.

По сравнению с итогами утренних и дневных торгов в пятницу доллар ослаб на 1,44 тенге.

Между тем курс доллара утром в понедельник составлял 371,57 тенге.

Заместитель директора Центра исследований прикладной экономики Олжас Тулеуов: почему рост цены на нефть не способствует укреплению курса тенге к доллару.

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