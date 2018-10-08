Главная Новости #доллар Доллар торгуется по 372,27 тенге Американская валюта ослабла на 1,44 тенге 2018-10-08 16:40:00 221 ФОТО ЖАНАРЫ КАРИМОВОЙ Твитнуть Поделиться Поделиться Поделиться Поделиться Поделиться Средневзвешенный курс доллара США по итогам утренней и дневной сессий в понедельник на Казахстанской фондовой бирже составил 372,27 тенге. По сравнению с итогами утренних и дневных торгов в пятницу доллар ослаб на 1,44 тенге. Между тем курс доллара утром в понедельник составлял 371,57 тенге. Заместитель директора Центра исследований прикладной экономики Олжас Тулеуов: почему рост цены на нефть не способствует укреплению курса тенге к доллару. Понравилась новость, поделитесь с друзьями: Твитнуть Поделиться Поделиться Поделиться Поделиться Поделиться Свежее из этой рубрики Назначен постпред Казахстана при Всемирной туристской организации Новости В трех областях Казахстана объявлено штормовое предупреждение Новости В Алматы вынесли приговор Храпуновым Нобелевскую премию по экономике присудили за работы в области макроэкономического анализа Новости В Алматы 14 октября перекроют улицы в связи с проведением Полумарафона Новости В аэропорту Алматы меняются правила въезда автомобилей Арманжан Байтасов возглавил правление российского журнала Forbes Новости В Казахстане предлагают вернуть лицензирование в сфере дошкольного образования Новости Для противостояния кризисам важно доверие между странами – Назарбаев Loading... Просматриваемые Новости 05.10.2018 Назарбаев поручил повысить минимальную зарплату в полтора раза Новости 02.10.2018 В шести регионах Казахстана отмечается убыль населения Новости 04.10.2018 Президент обратится с посланием к народу Казахстана Новости 08.10.2018 Россия отказала Казахстану в выдаче Жомарта Ертаева Новости 03.10.2018 Казахстанцев будут штрафовать за досрочное снятие денег со срочных депозитов Новости 05.10.2018 В 2019 году начнется реформирование работы МВД