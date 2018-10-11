Мир за ночь 10-11 октября 2018 года

США поставили Сирии ультиматум в вопросе финансирования восстановления страны, Греция предложила Вашингтону создать у себя новые военные базы, а биржевые индексы в США резко упали по итогам среды. Тем временем назван основной кандидат на должность Илона Маска в Tesla, в Аргентине экс-министра осудили за крушение поезда с десятками погибших, а в Японии нашли компоненты для лекарств от болезни Альцгеймера.

Госсекретарь США Майкл Помпео, выступая в неправительственном Еврейском институте за национальную безопасность Америки в среду, заявил, что «пока Сирия не добьется полного вывода поддерживаемых Ираном сил, она не получит ни единого доллара от США на реконструкцию». Как сообщает ТАСС, он подчеркнул, что «Иран и подконтрольные ему силы не должны сохранять присутствие в Сирии», и «ответственность за вывод иранских сил из страны лежит на сирийском правительстве». Ранее представители Евросоюза и США неоднократно заявляли, что начнут оказывать помощь восстановлению Сирии только после «политического перехода». Об этом, в частности, говорил постпред Франции при ООН Франсуа Делаттр, выступая на заседании Совета Безопасности по Идлибу, такую же позицию высказала и постпред США при ООН Никки Хейли. Она подтвердила, что Вашингтон «не видит смысла вкладывать деньги налогоплательщиков для помощи режиму Асада».

Министр обороны Панос Камменос во время встречи в Пентагоне с американским коллегой Джеймсом Мэттисом заявил, что «для Греции очень важно, чтобы Соединенные Штаты размещали свои военные объекты в Греции на более постоянной основе», сообщает РБК. По его словам, США могли бы развернуть свою инфраструктуру не только в порту Суда, но и вблизи городов Лариса, Волос и Александруполис. Греческий министр назвал Вашингтон «единственным стратегическим партнером и союзником». О желании укрепить сотрудничество с Грецией также регулярно заявляют американские политики. В частности, в июне помощник главы госдепартамента по делам Европы и Евразии Уэс Митчелл отмечал, что они «рассматривают Грецию как остров стабильности на Западных Балканах». «Местоположение Греции и возможности, которые оно открывает, очень существенны», - отмечал председатель объединенного комитета начальников штабов США Джозеф Данфорд в ходе визита в Грецию в сентябре. Он также обратил внимание на близость Греции к важным театрам операций Запада — Ливии и Сирии и говорил об интересе США к созданию постоянных военных баз в стране.

По итогам среды, 10 октября, в США зафиксировано падение основных биржевых индексов. СМИ называют причиной спада повышение доходности американских гособлигаций, пишет газета «Известия». Как свидетельствуют данные торгов, в наибольшем минусе оказался индекс высокотехнологичной биржи Nasdaq 100. Он упал на 327,12 пунктов (4,44%). На втором месте общий индекс Nasdaq — минус 315,97 пунктов (4,08%). Индекс промышленных компаний Dow Jones упал на 3,15%. Кроме того, пятидневное падение индекса S&P 500 стало самым длительным с ноября 2016 года, после победы на выборах нынешнего президента США Дональда Трампа. Между тем по мнению издания Bloomberg, поводом для такого значительного снижения биржевых индексов стал рост доходности облигаций американского казначейства, из-за которого с биржи ушли средства инвесторов, а также торговая война с Китаем. В свою очередь президент США Дональд Трамп заявил, что Федеральная резервная система (ФРС), выполняющая роль американского Центробанка, «сошла с ума» и проводит слишком жесткую политику.

Бизнесмен Джеймс Мердок является основным кандидатом на пост председателя совета директоров компании Tesla, который Илон Маск покинет в рамках досудебного соглашения с Комиссией по ценным бумагам и биржам США. Об этом, по данным РБК, сообщила газета Financial Times (FT) со ссылкой на два источника. Джейм Мердок – сын медиамагната Руперта Мердока, основателя корпорации 21st Century Fox и британской телекоммуникационной компании Sky plc. По данным FT, после завершения покупки активов 21st Century Fox корпорацией Walt Disney, Мердок-младший уйдет с поста ее главного исполнительного директора. Мердок вошел в совет директоров Tesla в прошлом году. Между ем Маск сначала отказался комментировать информацию FT, а после опроверг эту информацию. «Это неверно», - написал Маск в Twitter. В августе Маск заявил, что готов выкупить акции Tesla с рынка по цене $420 за штукую После этого Комиссия по ценным бумагам и биржам США открыла расследование и в результате признала, что своим предложением Маск ввел инвесторов в заблуждение. Позже бизнесмен принял досудебное соглашение, в рамках которого он должен будет покинуть пост председателя совета директоров компании, а также выплатить штраф в $20 млн, такую же сумму должна будет заплатить Tesla.

Бывший министр федерального планирования Аргентины Хулио Де Видо приговорен к пяти годам и восьми месяцам тюрьмы за крушение поезда, в результате которого погиб 51 человек, еще более 600 пострадали, сообщает «РИА Новости». Трагедия произошла в феврале 2012 года, когда пассажирский поезд не сумел затормозить на подходе к перрону на одной из станций в центре Буэнос-Айреса и врезался в буферный тупиковый упор. Локомотив и первые три вагона буквально налетели один на другой. Суд признал Де Видо ответственным за эту трагедию. Также его пожизненно лишили возможности занимать государственные должности.

В Японии нашли компоненты для лекарств от болезни Альцгеймера и бокового амиотрофического склероза (БАС) — «болезни Стивена Хокинга». Об этом в интервью «РИА Новости» сообщил японский ученый, лауреат Нобелевской премии Синъя Яманака. Он получил Нобелевскую премию по физиологии и медицине в 2012 году за революционное изобретение: из клеток кожи человека он создал искусственные стволовые клетки iPS, которые с тех пор ученые смогли «превратить» в клетки сердечной мышцы и сетчатки, тромбоциты и нервные клетки, фрагменты кишечника и почек. «На основе результатов наших исследований (клеток iPS) уже начато экспериментальное лечение фибродисплазии. Кроме этого, мы уже нашли перспективные и внушающие надежду вещества (компоненты) для создания многообещающих лекарств против бокового амиотрофического склероза и болезни Альцгеймера», - сказал Яманака. БАС или болезнь моторных нейронов, заболевание, при котором наступает постепенная атрофия всех мышц организма, что в результате приводит к полному параличу; крайне редкое заболевание, во многом стало широко известным из-за того, что такой диагноз был поставлен знаменитому английскому ученому Стивену Хокингу, скончавшемуся в марте этого года.