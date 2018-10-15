Массовые отравления начались еще в июле, но число отравившихся увеличилось с началом учебного года
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В Ираке 111 тыс. человек отравились питьевой водой
фото AFP 2018 / Mehdi Fedouach

Число отравившихся питьевой водой в провинции Басра на юге Ирака увеличилось с 27 тыс. до 111 тыс. человек, сообщает «РИА Новости».

По словам директора офиса Верховного комиссара ООН по правам человека в городе Басра Махди ат-Тамими, комиссариат установил, что с началом учебного года пострадали учащиеся школ. Комиссариат требует от центрального правительства и местных властей ясной и серьезной позиции по этому вопросу, заявил он.

В июле в Ираке с южного портового города Басра начались акции протеста против безработицы и ухудшения состояния коммунальной отрасли. Ситуация обострилась после гибели одного из демонстрантов. Тогда протесты из Басры перекинулись на другие провинции юга страны: Майсан, Кербела, Наджаф, Ди-Кар и Бабиль. Демонстранты требуют от властей положить конец перебоям с электричеством и водоснабжением. В свою очередь власти создали специальную комиссию для выполнения требований протестующих, пообещав жителям Басры выделить 2 млрд динаров (около $17 млн) на восстановление системы водопроводов и электросетей и создать для жителей провинции 10 тыс. рабочих мест. Официальный уровень безработицы в Ираке составляет 10,8%, при этом свыше 60% безработных – моложе 24 лет.

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