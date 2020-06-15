Авиация разбомбила укрытия курдов в пещерах
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Турция начала в Ираке новую военную операцию против курдов
ФОТО ЕРА

Вооруженные силы Турции в северной части Ирака начали военную операцию «Орлиный коготь» против Рабочей партии Курдистана, которую Анкара считает террористической организацией, сообщает РБК.

Военная операция началась после нападения курдов на полицейский участок и районы дислокации турецких сил безопасности.

«Началась операция «Орлиный коготь». Наши самолеты разрушают логово террористов», - сообщило Минобороны Турции Twitter.

Турецкая авиация разбомбила укрытия курдских сил в пещерах.

Позже в Минобороны заявили, что военная операция является законным правом Анкары на самооборону, в этой связи турецкие вооруженные силы атакуют террористические базы в некоторых северных районах Ирака: Синджаре, Карачаке, Запе, Авасине-Басяне и Хакурке, в горах Кандиль.

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