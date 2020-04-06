По данным местных СМИ, удар произошёл близ крупнейшей нефтяной скважины компании Halliburton
​Район нефтяной промышленности Ирака попал под ракетный обстрел
Фото с сайта arabnews.com

Нефтяной район Ирака, где располагаются офисы иностранных и местных компаний, подвергся ракетному обстрелу, сообщает Reuters. По данным РИА Новостей, которые цитируют местные СМИ, удар, произошедший недалеко от нефтяной скважины американской компании Halliburton, не причинил ущерба и не привёл к человеческим жертвам.

Полиция сообщила, что три ракеты "Катюша", выпущенные около 3 часов утра по местному времени, поразили жилой и оперативный штаб Бурджезии к западу от Басры – главного южного города Ирака. В последние недели город был практически пустым из-за эвакуации почти всего иностранного персонала в связи с пандемией коронавируса.

Два чиновника из государственной Basra Oil Co. (BOC), контролирующей нефтяные операции на юге, заявили, что атака не повлияла на добычу и экспортные операции. Источники в полиции сообщили, что они обнаружили ракетную установку и несколько неиспользованных ракет в близлежащем районе сельскохозяйственных угодий. Полиция направила дополнительные наряды для проведения поисковой операции в этом районе.

Дмитрий Мазоренко
Дмитрий Мазоренко

Обозреватель интернет-журнала Vласть

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