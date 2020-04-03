В Ираке приостновили работу бюро Reuters из-за публикации о коронавирусе

В Ираке оштрафовали на $21 тыс. и приостановили на три месяца работу бюро британского агентства Reuters за публикацию статьи о том, что число случаев коронавируса в стране якобы выше официально заявленных, сообщает РИА Новости .

«За нарушение правил работы СМИ принято решение приостановить аккредитацию бюро агентства в Ираке на три месяца и оштрафовать его на 25 млн динаров (около $21 тыс. – V), и обязать агентство принести официальные извинения правительству и народу Ирака», - говорится в заявлении комиссии по СМИ и связям.

В четверг агентство опубликовало статью со ссылкой на анонимные источники в министерстве здравоохранения Ирака и на неназванного политика, в которой говорится, что иракские власти занижают данные о числе зараженных коронавирусом. Reuters утверждает, что в Багдаде не менее 2 тыс. заболевших, а всего в стране от 3 до 9 тыс. случаев коронавируса. А Минздрав страны сообщил в четверг о 772 случаях коронавируса в стране и 54 погибших.

Власти заявляют, что представленная в статье информация не соответствует действительности, а агентство «чинит препятствия иракским властям в борьбе с коронавирусом и создает негативный образ кризисного штаба, созданного правительством». Директор офиса ВОЗ в Багдаде заявил о наличии представителей организации во всех иракских лабораториях и точности обнародованных официально цифр.