Назарбаев обсудил с Мун Чжэ Ином ситуацию на Корейском полуострове

Президент Казахстана Нурсултан Назарбаев на полях 12-го саммита Форума «Азия – Европа» в Брюсселе встретился с премьер-министром Японии Синдзо Абэ и президентом Республики Корея Мун Чжэ Ином, сообщила пресс-служба президента РК.

«Стороны обсудили наиболее актуальные проблемы международной повестки дня, в том числе вопросы урегулирования ситуации на Корейском полуострове», - говорится в сообщении Акорды.

Напомним, по итогам межкорейского саммита в Пхеньяне 18-20 сентября лидер КНДР Ким Чен Ын и президент Южной Кореи Мун Чжэ Ин подписали совместную декларацию, таким образом впервые согласовав «конкретные шаги» по денуклеаризации Корейского полуострова. В частности, Пхеньян и Сеул договорились устранить все источники конфликта на полуострове, создать совместный комитет из представителей военного командования двух стран и в этом году начать работы по соединению железнодорожных и автомобильных дорог через разделяющую их буферную зону. Ранее главы министерств обороны обеих стран подписали всеобъемлющее военное соглашение, направленное на снижение напряженности на полуострове и предотвращение случайных столкновений.