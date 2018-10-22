Мир за ночь 21-22 октября 2018 года

Глава саудовского МИД заявил о превышении полномочий лицами, убившими Хашукджи; в США призвали ввести запрет на импорт саудовской нефти в связи с убийством журналиста, а Германия считает в связи с этим невозможным экспорт вооружений в королевство. Тем временем американский лидер Дональд Трамп призвал идущих к границе США беженцев из Гондураса попросить убежище в Мексике, в «Роскосмосе» объяснили аварию «Союза МС-10», Египет продлил режим чрезвычайного положения. В Риме из-за дождей затопило несколько станций метро, а в Нью-Йорке постояльцам отеля начали платить за отказ от смартфонов.

Глава МИД Саудовской Аравии Адель аль-Джубейр, комментируя убийство журналиста Джамаля Хашукджи, назвал это «ошибкой» и заявил, что совершившие «это «уголовное преступление превысили полномочия», сообщает «РИА Новости». «Это было неконтролируемой операцией, это операция, где отдельные лица превысили данные им полномочия, они совершили ошибку, когда они убили Хашукджи в консульстве, и они пытаются это скрыть», - сказал он в интервью телеканалу Fox News. Однако что произошло в консульстве и где находится тело убитого журналиста главе МИД неизвестно. Также он призвал не поддаваться на «спекуляции в СМИ» и «подождать завершения расследования в Саудовской Аравии и Турции». Джамаль Хашкаджи отправился 2 октября в генконсульство своей страны в Стамбуле для оформления документов и с тех пор не выходил на связь. По данным турецких СМИ, он был убит в здании дипмиссии. Эр-Рияд это отрицал, но в минувшие выходные генеральный прокурор королевства шейх Сауд аль-Муаджиб подтвердил гибель журналиста в здании консульства. По делу об убийстве арестованы 18 подданных королевства, уволены офицеры разведки высокого ранга, в том числе замглавы ведомства генерала Ахмеда Асири.

Тем временем сенатор-демократ Конгресса Мартин Хайнрик (от штата Нью-Мексико) призвал вашингтонскую администрацию ввести запрет на поставки нефти из Саудовской Аравии в связи с убийством в генконсульстве королевства в Стамбуле журналиста Джамаля Хашкаджи, сообщает ТАСС. При этом, по его словам, эмбарго должно действовать «до тех пор, пока представители властей Саудовской Аравии на самом высоком уровне не будут привлечены к ответственности за свои действия». Ранее представители Республиканской и Демократической партий призывали к введению экономических санкций, выдворению посла королевства, к сокращению продажи американских вооружений Саудовской Аравии. Между тем, как сообщает «РИА Новости», канцлер Германии Ангела Меркель заявила, что о невозможности экспорта вооружений в Саудовскую Аравию «в тех обстоятельствах, которые мы сейчас наблюдаем». Она подчеркнула, что правительство Германии «решительно осуждает это преступление» и ответственные за это преступление «должны быть привлечены к ответу».

Президент США Дональд Трамп призвал караван беженцев из Гондураса, приближающихся к южной границе Штатов, попросить убежище в Мексике. Об этом, как сообщает РБК, он написал в своем Twitter. Американский президент подчеркнул, что если беженцы не выполнят его просьбу, то США не примут их. Караван из около 4 тыс. беженцев покинул город Сан-Педро-Сула на севере Гондураса 18 октября. Трамп пригрозил остановить финансовую помощь Сальвадору, Гондурасу и Гватемале. В 2016 году Вашингтон предоставил этим странам $67,9 млн, $98,3 млн и $131,2 млн соответственно.

Авария с ракетой-носителем «Союз-ФГ», произошедшая 11 октября, похожа на ситуацию, возникшую в 1986 году, сложившуюся при запуске беспилотного аппарата. Об этом в интервью газете «Известия» сообщил исполнительный директор по пилотируемым космическим программам госкорпорации «Роскосмос» Сергей Крикалев. «Сейчас подняли документы, архивы и выяснили, что похожая ситуация была в 1986 году. Это был запуск беспилотного аппарата. Тогда также первая ступень задела вторую. В результате установили, что виной этому был несработавший датчик», - рассказал Крикалев. Он добавил, что 11 октября 2018 года «так же, как и в 86-м, при разделении первой и второй ступени первая ступень столкнулась со второй, что привело к прекращению полета». С причиной случившегося, которая кроется в нештатной работе системы обеспечения безударного разделения, сейчас разбирается комиссия.

Египетский парламент проголосовал за продление еще на три месяца режима чрезвычайного положения в стране, сообщает «Коммерсантъ». Это позволит египетским спецслужбам вплоть до середины января «принимать меры, необходимые для того, чтобы противостоять опасностям терроризма и препятствовать его финансированию, а также оберегать безопасность во всех районах страны». Режим ЧП был введен в стране в 2017 году после терактов, когда в результате взрывов в храмах погибли 45 человек. С тех пор власти Египта непрерывно продлевают этот режим.

В центре Рима дороги и несколько станций метро оказались затоплены из-за сильного дождя, обрушившегося в воскресенье вечером на город, во многих районах дожди сопровождались градом, сообщает ТАСС. В одной из исторических базилик Рима – святого Себастьяна на Аппиевой дороге – уровень воды поднялся до 1,5 м. Чтобы спастись от потопа, люди забирались на крыши автомобилей. Почти весь месяц на Апеннинском полуострове стояла теплая погода, днем в центральных районах было до +30 градусов, что значительно выше среднесезонной нормы. Первые штормы прошли несколько дней назад на островах Сардиния и Сицилия, в воскресенье штормовой ветер обрушился на Милан, сильные дожди прошли в Эмилии-Романье. В ближайшие дни метеослужбы предупредили о непогоде в южных областях Кампания, Апулия, Базиликата. Власти Неаполя, а также других городов Кампании объявили о закрытии в понедельник школ. Синоптики обещают значительное снижение температур - на 10-15 градусов.

Один из отелей Нью-Йорка предложил своим гостям вознаграждение за участие в акции Digital Detox, которая предусматривает отказ от использования гаджетов на время проживания, пишет газета «Известия». В частности, предлагается скидка в 10% за каждую ночь в отеле при отказе от телефонов, ноутбуков, планшетов и других электронных устройств. При этом администрация пообещала предоставлять печатную прессу и бесплатные сеансы медитации. Digital Detox – это добровольное ограничение пребывания в интернете. Акция создана с целью показать, что люди становятся буквально одержимы страхом пропустить что-то важное в cети.