Министр торговли США посетит Казахстан

МИД Казахстана надеется, что визит будет способствовать развитию партнерства между странами
Алия Иксанова, Астана, Vласть
Министр торговли США Уилбор Росс 24-25 октября посетит Астану, планируются его встречи с руководством Казахстана, сообщил в понедельник руководитель пресс-службы МИД республики Айбек Смадияров.
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