Министр торговли США посетит Казахстан

Министр торговли США Уилбор Росс 24-25 октября посетит Астану, планируются его встречи с руководством Казахстана, сообщил в понедельник руководитель пресс-службы МИД республики Айбек Смадияров.

«24-25 октября состоится визит министра торговли США Уилбора Росса в Астану, в рамках которого планируется обсудить перспективы дальнейшего развития торгово-экономического и инвестиционного сотрудничества между Казахстаном и США», - сказал Смадияров на брифинге в понедельник.

По его словам, «в ходе визита состоятся двусторонние переговоры с руководством страны и членами правительства».

«Будут организованы казахстанско-американские бизнес-форумы в Астане и Алматы с участием представителей деловых кругов обеих стран», - проинформировал Смадияров.

Он отметил, что «визит является первым в истории двусторонних отношений визитом министра торговли США в Казахстан, который будет способствовать дальнейшему развитию расширенного стратегического партнерства между странами, в том числе в сфере торговли и инвестиций».