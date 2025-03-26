При этом он не знает, сколько казахстанцев там находится
Первый вице-министр иностранных дел рекомендует казахстанцам воздержаться от поездок в Стамбул
фото GETTY IMAGES

Тамара Вааль, Астана, Власть

Первый заместитель министра иностранных дел Акан Рахметуллин рекомендует казахстанцам пока отказаться от поездок в Стамбул в связи с проходящими там протестами, а тем, кто находится там, не появляться в местах массового скопления. Об этом он сказал журналистам в среду в кулуарах мажилиса.

«Конечно, меры предосторожности нужны. Но я не сказал бы, что прямо сейчас не надо ехать. Если говорить от себя лично, не от МИДа, я бы, наверное, подождал – поехать туда или нет сейчас», - сказал Рахметуллин, отметив что сейчас казахстанским туристам в Стамбул ехать «нежелательно» из-за забастовок и протестов.

Он заверил, что казахстанцы не пострадали в ходе протестов, потому что с ними «проведена проактивная работа». Студентов и туристов предупредили о том, чтобы они не появлялись в местах массового скопления людей и в местах, где проходят протесты.

Вместе с тем Рахметуллин не смог ответить на вопрос о том, сколько граждан Казахстана находятся в Стамбуле.

«Сколько граждан находятся – я не могу сказать точно. Потому что там несколько категорий: студенты, туристы, те, кто находится на консульском учете», - отметил он.

Напомним, в Стамбуле и других городах и провинциях Турции продолжаются массовые протесты против задержания оппозиционного мэра города Экрема Имамоглу, которого считают главным соперником президента страны Реджепа Тайипа Эрдогана на предстоящих выборах.

Тамара Вааль
Тамара Вааль

Шеф столичного бюро Власти

Еще по теме:
Свежее из этой рубрики
Просматриваемые
Новости
Весь Восточный Казахстан переходит на новый рабочий график
Новости
Скончался бизнесмен Машкевич – СМИ
Новости
Генпрокуратура в третий раз отказалась отвечать на вопросы о расследовании убийства Айдоса Садыкова
Новости
В Мангистауской области построят завод по производству аммиака и карбамида стоимостью $1,35 млрд
Новости
В Алматы планируют провести реконструкцию горбольниц №7 и №4
Новости
Доллар торгуется на бирже по 502,8 тенге