Первый вице-министр иностранных дел рекомендует казахстанцам воздержаться от поездок в Стамбул

Первый заместитель министра иностранных дел Акан Рахметуллин рекомендует казахстанцам пока отказаться от поездок в Стамбул в связи с проходящими там протестами, а тем, кто находится там, не появляться в местах массового скопления. Об этом он сказал журналистам в среду в кулуарах мажилиса.

«Конечно, меры предосторожности нужны. Но я не сказал бы, что прямо сейчас не надо ехать. Если говорить от себя лично, не от МИДа, я бы, наверное, подождал – поехать туда или нет сейчас», - сказал Рахметуллин, отметив что сейчас казахстанским туристам в Стамбул ехать «нежелательно» из-за забастовок и протестов.

Он заверил, что казахстанцы не пострадали в ходе протестов, потому что с ними «проведена проактивная работа». Студентов и туристов предупредили о том, чтобы они не появлялись в местах массового скопления людей и в местах, где проходят протесты.

Вместе с тем Рахметуллин не смог ответить на вопрос о том, сколько граждан Казахстана находятся в Стамбуле.

«Сколько граждан находятся – я не могу сказать точно. Потому что там несколько категорий: студенты, туристы, те, кто находится на консульском учете», - отметил он.

Напомним, в Стамбуле и других городах и провинциях Турции продолжаются массовые протесты против задержания оппозиционного мэра города Экрема Имамоглу, которого считают главным соперником президента страны Реджепа Тайипа Эрдогана на предстоящих выборах.