Крупный пожар произошел в алматинском кафе

В Алмалинском районе Алматы в кафе «Динара» произошел крупный пожар. Также сгорели два автомобиля, пострадали еще четыре, административное здание и заправка для автомобилей Tesla, сообщили в ДЧС города.

«25 октября в 04:16 часов на пульт «101» ДЧС Алматы поступило сообщение о горении кафе «Динара» по адресу: Алмалинский район, ул. Жарокова 43. Первые пожарные расчеты прибыли к месту вызова уже через 7 минут, в 04:23 часов. К моменту прибытия пожарных расчетов обстановка была следующая: открытым пламенем горело кафе. Силы и средства наращивались по повышенному номеру вызова. Как выяснилось, произошло горение одноэтажного кафе и 2-х автомобилей Toyota RAV4 и Nissan Primera», - рассказала официальный представитель ДЧС Сандугаш Баймухамбетова.

Также от теплового воздействия пострадали автомашины Nissan Tino, Toyota Avensis, Mitsubishi Outlander, Subaru Legasi, оплавилась заправочная станция для автомобилей Tesla, корзины 10-ти велосипедов «Алматы Байк», пострадал фасад и оконные проемы 5-этажного административного здания.

«Пожар локализован в 04:47 часов и ликвидирован в 05:17 часов. Площадь пожара составила 280 кв. м. Жертв и пострадавших нет», - сообщила Баймухамбетова.

Причина пожара устанавливается.