В шести областях Казахстана объявлено штормовое предупреждение

В северных, западных и южных областях Казахстана в связи с погодными условиями 27-28 октября объявлено штормовое предупреждение, сообщает РГП «Казгидромет».

27 октября в Акмолинской области местами ожидается усиление ветра 15-20 м/с, в Астане и Кокшетау порывы 15-20 м/с.

В Костанайской области сутки 27 октября ветер 15-20 м/с, в Северо-Казахстанской области ветер местами 15-20 м/с, порывы 25 м/с, в Петропавловске порывы 15-20 м/с.

27 октября в Мангистауской области местами также усиление ветра до 15-20 м/с, в Актау – до 18 м/с.

Между тем 28 октября на реках Туркестанской, Алматинской и Жамбылской областей и города Алматы в связи с прогнозом местами сильных осадков возможны подъемы уровней воды.