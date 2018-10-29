Мир за ночь 28-29 октября 2018 года

Президентом Бразилии стал Жаир Болсонару, а на выборах президента Грузии лидирует женщина. Власти Ирана исключили сокращение экспорта нефти ниже 1 млн баррелей, убитый журналист Джамаль Хашкаджи пытался доказать использование химоружия Саудовской Аравией, а в результате авиаудара Израиля по палестинцам около своей границы погибли подростки. Тем временем в пяти областях Италии объявлен «красный» уровень опасности из-за непогоды, а в итальянском Сорренто открыли памятник Максиму Горькому.

В воскресенье в Бразилии состоялся второй тур президентских выборов. По итогам подсчета 99,49% бюллетеней Жаир Болсонару, который представляет консервативную Социал-либеральную партию, набрал 55,21% голосов, его соперник – кандидат от левой Партии трудящихся Фернанду Аддад – 44,79%, сообщает ТАСС. Инаугурация следующего президента Бразилии состоится 1 января 2019 года. Между тем в Сан-Паулу между сторонниками и противниками Болсонару произошли столкновения. Полиция применила против участников потасовки резиновые пули. 5 сентября на Болсонару в ходе предвыборной компании было совершено покушение. Бразилец, который не был согласен с его политическими взглядами, ударил кандидата ножом в живот. После покушения Болсонару был госпитализирован, и ему сделали две операции.

Тем временем в Грузии тоже выбирали президента. За должность боролись 25 кандидатов. По данным exit poll правящей партии «Грузинская мечта», независимый кандидат Саломе Зурабишвили лидирует на выборах с 52,3% голосов, сообщает «РИА Новости». Между тем, поданным ЦИК, после подсчета 50,53% данных с участков разрыв между кандидатами оппозиционный кандидат Григол Вашадзе почти догнал независимого кандидата Саломе Зурабишвили. Разрыв составляет чуть более 1,1% - Зурабишвили набирает 38,82%, Григол Вашадзе - 37,68% голосов. Если ни один из кандидатов в первом туре не наберет более 50% голосов, состоится второй тур.

Вице-президент Ирана Эсхак Джахангири заявил, что республика ожидает снижения объема экспорта нефти до уровня не ниже 1 млн баррелей в сутки, сообщает газета «Известия». По его словам, в последние месяцы Иран экспортировал 2,5 млн баррелей в сутки, и США не смогут санкциями добиться снижения экспорта ниже, чем до 1 млн, так как на рынке нет замены для нее. Джахангири также считает, что цена за баррель выросла бы до $100, если бы США попытались остановить экспорт иранской нефти. Напомним, что в августе США восстановили первый блок санкций в отношении Ирана, который, в частности, затронул автомобильный сектор, торговлю, углем, золотом и другими металлами. Второй блок ограничительных мер вступит в силу в ноябре, они коснутся энергетического сектора.

Погибший оппозиционный саудовский журналист Джамаль Хашкаджи пытался найти доказательства использования Саудовской Аравией химического оружия в Йемене, сообщает «РИА Новости». По данным источника газеты Sunday Express, близкого к погибшему, «он получал доказательства того, что Саудовская Аравия использовала химическое оружие». Между тем источник в разведке сообщил, что им было известно, что «что-то происходило» в первую неделю сентября, около трех недель до инцидента, в частности, были «первоначальные приказы схватить господина Хашкаджи и привезти его назад в Саудовскую Аравию для допроса». Приказы исходили от члена королевского окружения. Джамаль Хашкаджи, который работал обозревателем американской газеты Washington Post и с 2017 года проживал в США, пропал в Турции 2 октября после того, как вошел в здание генконсульства Саудовской Аравии в Стамбуле. 20 октября генеральный прокурор Саудовской Аравии заявил, что Хашкаджи мертв, и к его гибели привела ссора с сотрудниками консульства. По этому делу задержаны 18 человек.

Армия Израиля заявила об ударе по трем палестинцам на границе с сектором Газа, когда они попытались повредить забор и, «по-видимому, заложить рядом с ним самодельное взрывное устройство». Однако, как пишет газета «Известия», в результате атаки израильских военных погибли три подростка, двум из них 13 лет, третьему – 14. За прошедшую неделю израильские военные дважды засекали пуски ракет с территории сектора Газа и наносили ответные удары по объектам военизированных формирований движения ХАМАС, правящего в анклаве.

В пяти областях Италии объявлен «красный» уровень опасности из-за обрушившейся на Апеннины непогоды, сообщает «Коммерсантъ». В минувшие выходные на большей части полуострова прошли сильные дожди, сопровождавшиеся грозами и местами градом, четверо жителей южной области Калабрия погибли в результате оползня. «Красный» уровень метеоопасности объявлен в северных областях Лигурия, Ломбардия, Трентино – Альто-Адидже, Венето и Фриули – Венеция-Джулия.

Памятник писателю Максиму Горькому открыт в Сорренто, на Амальфитанском побережье, сообщает ТАСС. Как напомнил ответственный за международные отношения в мэрии Сорренто Антонио Фиорентино, жизнь Горького была непосредственно связана с этим регионом Италии, где он провел в целом более 10 лет. Он рассказал, что идея памятника родилась после нескольких лет сотрудничества с московским Институтом мировой литературы имени Максима Горького РАН и проведения в Сорренто акции в память о писателе. Памятник было решено открыть к отмечаемому в этом году 150-летию со дня рождения Горького на одной из центральных площадей – Победы – и недалеко от дома, где родился итальянский поэт XVI века Торквато Тассо.

