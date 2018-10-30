Он считает, что эта привилегия не касается детей нелегальных мигрантов и неграждан США
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Трамп намерен отменить получение гражданства США по праву рождения
ФОТО С САЙТА NBC.COM

Президент США Дональд Трамп намерен подписать указ, который отменит автоматическое предоставление американского гражданства родившимся на территории США детям нелегалов или неграждан, пишет РБК.

«Мы – единственная страна в мире, в которую человек может приехать, родить ребенка, и этот ребенок будет иметь гражданство США со всеми его привилегиями. Это просто смешно, и это должно закончиться», - сказал Трамп.

Он уточнил, что администрация уже работает над подготовкой указа на эту тему.

При этом, по его словам, не нужно вносить никаких поправок в Конституцию, достаточно президентского указа. 14-я поправка к Конституции США гласит: «Все лица, родившиеся или натурализованные в Соединенных Штатах и подчиненные юрисдикции оных, являются гражданами Соединенных Штатов и штата, в котором они проживают».

Обещание ужесточить миграционную политику, перекрыть поток нелегальных мигрантов и отменить «цепную миграцию» было одним из главных пунктов предвыборной программы Трампа. Он также обещал усилить охрану сухопутной границы и построить стену на границе с Мексикой.

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