Министр назвал вопрос о гражданстве чувствительным для китайских чиновников
​Порядка 170 этнических казахов были задержаны в Китае из-за двойного гражданства - МИД Казахстана
Фото с сайта sputniknews.kz

Министр иностранных дел Казахстана Кайрат Абдрахманов заявил о задержании порядка 170 этнических казахов в Китае из-за двойного гражданства. Ведомство ведёт работу с китайской стороной на ежедневной основе, сообщает агентство Sputnik Казахстан.

«Если речь идёт о нашем сотрудничестве с КНР, то никаких препятствий для ведения переговоров нет. В апреле состоялись два крупных визита <…>. В том числе поднимались вопросы, связанные с 12 гражданами Казахстана, которые были задержаны в КНР и, по объяснению китайской стороны, они неправильно оформили процедуру выхода из гражданства КНР», — сказал Абдрахманов.

По итогам переговоров с китайской стороной были освобождены 9 из 12 граждан Казахстана. «По остальным трём нашим гражданам мы ведём предметную работу», — добавил министр. Вместе с тем МИД Казахстана имеет информацию о порядка 170 этнических казахах, которые «испытывают трудности» в Китае.

«По всем из них обращались к нам либо их родственники, либо от общественности мы получаем информацию. Судьба каждого из них нам небезразлична. С другой стороны, когда идёт речь о гражданах КНР, не допускается вмешательство во внутренние дела другого государства. Поэтому это очень чувствительный вопрос», — заключил министр.

Дмитрий Мазоренко
Дмитрий Мазоренко

Репортер интернет-журнала Vласть

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