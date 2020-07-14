Россия упростила получение гражданства для жителей постсоветских стран

Соответствующий закон подписал Владимир Путин
Президент России Владимир Путин подписал закон, упрощающий получение российского гражданства, пишет РБК.
Еще по теме:
- Трамп намерен отменить получение гражданства США по праву рождения
- Порядка 170 этнических казахов были задержаны в Китае из-за двойного гражданства - МИД Казахстана
- Казахстан добивается освобождения задержанных в Китае этнических казахов
- Проверка фактов: Так ли бесправны лица без гражданства в Казахстане?
Свежее из этой рубрики
Просматриваемые