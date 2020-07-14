Соответствующий закон подписал Владимир Путин
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Россия упростила получение гражданства для жителей постсоветских стран
Фото Александр Рюмин / ТАСС

Президент России Владимир Путин подписал закон, упрощающий получение российского гражданства, пишет РБК.

В частности, иностранцы могут получать российское гражданство без отказа от имеющегося; в упрощенном порядке, если есть хотя бы один родитель-россиянин, супруг или супруга с российским гражданством и общие дети в браке, а также могут рассчитывать на упрощенную процедуру постоянно проживающие в России иностранные граждане и носители русского языка.

Кроме того, процедура упрощена для граждан Беларуси, Казахстана, Молдовы и Украины, а также для тех, у кого было гражданство СССР, кто проживает в странах, входивших в состав СССР.

Вместе с тем для иностранных граждан и лиц без гражданства, претендующих на гражданство РФ, вводится обязательная дактилоскопическая регистрация.

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