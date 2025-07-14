При этом порог по объему знаний основ Конституции страны, наоборот, повысится
В Казахстане намерены снизить порог по объему знаний казахского языка для приема в гражданство
фото Жанары Каримовой

Министерство науки и высшего образования подготовило поправки в приказ об утверждении объема знаний государственного языка на элементарном уровне, основ Конституции и истории Казахстана при приеме в гражданство или восстановлении в гражданстве. Документом предлагается снизить пороговый уровень знаний казахского языка.

Сейчас для приема в гражданство или восстановления в гражданстве необходимо набрать по элементарным знаниям государственного языка не менее 36 баллов, основ Конституции – не менее девяти баллов, истории Казахстана – не менее 15 баллов. Министерство науки и высшего образования предлагает утвердить следующий объем знаний: государственного языка на элементарном уровне – не менее 15 баллов, основ Конституции – не менее 20 баллов, истории Казахстана – не менее 15 баллов.

«Принятие проекта позволит обеспечить максимально равное соотношение количества вопросов по тестированию претендентов на гражданство Республики Казахстан по каждой дисциплине и снизить пороговый уровень на 10%», - отметили в ведомстве.

Документ будет находиться на публичном обсуждении на портале «Открытые НПА» до 25 июля.

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