В Казахстане намерены снизить порог по объему знаний казахского языка для приема в гражданство

При этом порог по объему знаний основ Конституции страны, наоборот, повысится
Министерство науки и высшего образования подготовило поправки в приказ об утверждении объема знаний государственного языка на элементарном уровне, основ Конституции и истории Казахстана при приеме в гражданство или восстановлении в гражданстве. Документом предлагается снизить пороговый уровень знаний казахского языка.
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