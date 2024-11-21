Более 6,6 тыс. россиян получили казахстанское гражданство с 2022 года

С 2022 года по октябрь 2024 года гражданство Казахстана получили 6 665 граждан России, из них 2 199 – это кандасы, сообщила пресс-служба министерства внутренних дел на запрос «Власти».

По данным МВД, в 2022 году гражданство Казахстана получили 1 436 граждан России, из них 484 кандасов; в 2023 году – 3 505, в том числе 1 303 кандаса; за 10 месяцев 2024 года – 1 724, из них 412 кандасов.

«Согласно данным на 1 ноября 2024 года в стране постоянно проживают 90 530 граждан России, в том числе этнических казахов – 10 318», - также сообщили в МВД.

В период с февраля 2022 по октябрь 2024 года разрешение на постоянное проживание в Казахстане получили 33 677 граждан РФ, в том числе 5 642 этнических казаха. Больше всего разрешений выдано в этом году – с января по октябрь их получили 7 731 человек, в том числе 1 416 этнических казахов. С февраля по декабрь 2022 года разрешение было выдано 7 468 гражданам России, из них 1 146 – это кандасы. В 2023 году разрешение на постоянное проживание в Казахстане получили 18 478 человек, в том числе 3 080 этнических казахов.

«Всего за период с февраля 2022 по октябрь 2024 года получили разрешения на постоянное проживание 92 396 иностранцев, в том числе 34 778 этнических казахов», - добавили в министерстве.

В то же время с 1 января 2024 года гражданам Российской Федераций выдано 62 481 разрешение на временное проживание.

В министерстве труда и социальной защиты населения на запрос «Власти» сообщили, ссылаясь на данные ЕЭК, что в Казахстане за первое полугодие этого года насчитывается 37 272 работающих россиянина. Численность трудящихся граждан Российской Федерации в 2022 году была 63 345 человек, в 2023 году – 66 092.

«Граждане Российской Федерации работают в различных секторах экономии, большая часть которой является сфера услуг, промышленности, строительстве, сельском хозяйстве. Привлечение в казахстанскую экономику высококвалифицированных иностранных специалистов является одним из направлений государственной миграционной политики», - отметили в министерстве.

В ведомстве подчеркнули, что высококвалифицированные иностранные специалисты закрывают дефицит профессий на рынке и обеспечивают конкурентоспособную экономику и дают «импорт знаний». В то же время, заверили в Минтруда, чтобы защитить внутренний рынок, есть квоты на привлечение иностранной рабочей силы и выдачи рабочих разрешений.