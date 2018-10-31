Сулейменов призвал бизнес не поднимать цены на фоне повышения зарплат

Министр национальной экономики Тимур Сулейменов обратился к представителям бизнеса, чтобы они проявили социальную ответственность и не повышали цены после объявления о повышении заработных плат.

«Я, пользуясь этим случаем, что пресса меня спрашивает, хотел бы обратиться к нашим бизнесменам, крупным торговым сетям и мелким торговым сетям, что мы не должны поднимать цены вслед за поднятием зарплаты. Эта гонка – она вечная», - сказал Сулейменов журналистам в кулуарах парламента.

Он отметил, что зарплаты отставали в течение предыдущих пары лет.

«Экономика росла в целом, но доходы на душу населения, реальные доходы населения не росли. Поэтому сейчас мы их приводим в соответствие, делаем так, чтобы реальные доходы населения соответствовали реальному росту самой экономики. Здесь очень важно, чтобы социальную ответственность бизнес сам проявил и не стал по этому поводу, на этом фоне срочно переписывать ценники, повышать цены», - сказал Сулейменов.

По его словам, «в правительстве этот вопрос на контроле».

«Просьба ко всем нашим предпринимателям подойти к этому социально ответственно и разделить этот правильный хороший посыл вместе с государством», - сказал министр.

Сулейменов предупредил, что в случае резкого повышения цен они будут предпринимать меры.

«Если резко будут расти цены, мы со своей стороны как уполномоченный орган в лице нашего ведомства, комитета по регулированию естественных монополий и защите конкуренции, будем жестко реагировать. Если мы увидим резкий необоснованный рост цен, сговор, картель, согласованные действия, мы будем реагировать и предпринимать меры», - сказал он.